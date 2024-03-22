Панфёров призвал «гопника» Кологривого мыть полы в баре, где он устроил дебош

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Свои возмущения по поводу ситуации с Никитой Кологривым депутат написал в своих соцсетях. Он отметил, что долю популярности актер получил за счет своего вызывающего поведения.
По мнению Панферова, популярный земляк, посещая свой родной город, должен был наоборот вести себя так, чтобы новосибирцы им гордились. Однако он «зарисовался так, как будто приехала какая-то шпана».
«За такое поведение не семь суток, а, по меньшей мере, на месяц надо сажать, чтобы ломом скалывал наледь и метлой мел мусор в своем родном городе. Безусловно, месяц мыл полы и сортир в этом заведении, в котором устроил бесчинство. А так же, чтобы каждое утро оплачивал такси до работы и обратно девушке, которую укусил», — заявил депутат.
Он также выразил сожаления по поводу того, что до сих пор не нашлось мужчин, которые бы поставили актера на место, чтобы тот «в течение двух недель, глядя на себя в зеркало и считая зубы, понимал, что поступил, как примат». Панферов также посоветовал Кологривому пройти курсы общей культуры и поведения в общественных местах.
«В перспективе роль гопника самого последнего пошиба как раз ему подойдет и будет им исполнена, исходя из собственного опыта», — заключил он.
Напомним, в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый посещал кальянную Tangiers Lounge. В заведении он пытался флиртовать с официанткой. После отказа актер укусил девушку за ногу, а после — развязал драку.
Сотрудники заведения подали заявление в полицию. Утром 20 марта, когда известный новосибирец собрался улетать в Москву, его встретили полицейские и доставили в отделение в Центральном районе. Позже суд назначил Кологривому 7 суток ареста. Прокуратура обжаловала приговор, чтобы наказание сделали более строгим — 15 суток ареста, однако судья оставил приговор без изменений.