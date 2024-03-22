Панфёров призвал «гопника» Кологривого мыть полы в баре, где он устроил дебош

Он также выразил сожаления по поводу того, что до сих пор не нашлось мужчин, которые бы поставили актера на место, чтобы тот «в течение двух недель, глядя на себя в зеркало и считая зубы, понимал, что поступил, как примат». Панферов также посоветовал Кологривому пройти курсы общей культуры и поведения в общественных местах.