Первый в Сибири ресторан Жерара Депардье открылся в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
В Новосибирске открылся новый ресторан известного актера Жерара Депардье. Гости могут посетить это заведение с 22 марта.
Ресторан «Жерарня» стал первым подобным заведением в Сибири. Он находится в историческом особняке купца Сурикова и может вместить до 100 человек. Всего в ресторан было вложено около 120 млн рублей.
Один из залов ресторана оформлен в стиле парижского ресторана, принадлежавшего Жерару Депардье. Меню ресторана предлагает блюда французской, русской и европейской кухни.
Напомним, ранее мы рассказывали, что лапшичную имени Анастасии Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен. Также мы писали о продаже двух корейских кафе, стоимость которых — 8 млн рублей.