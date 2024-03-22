atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Ресторан открылся

Первый в Сибири ресторан Жерара Депардье открылся в Новосибирске

22 марта 2024, 03:58
Фото: 1MI
Ресторан открылся
Открытие первого ресторана Жерара Депардье в Сибири прошло в Новосибирске. Заведение начало принимать гостей с сегодняшнего дня.

В Новосибирске открылся новый ресторан известного актера Жерара Депардье. Гости могут посетить это заведение с 22 марта.

Ресторан «Жерарня» стал первым подобным заведением в Сибири. Он находится в историческом особняке купца Сурикова и может вместить до 100 человек. Всего в ресторан было вложено около 120 млн рублей.

Один из залов ресторана оформлен в стиле парижского ресторана, принадлежавшего Жерару Депардье. Меню ресторана предлагает блюда французской, русской и европейской кухни.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лапшичную имени Анастасии Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен. Также мы писали о продаже двух корейских кафе, стоимость которых — 8 млн рублей.

Два корейских кафе продают в Новосибирске. Сколько за них просят
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа дата открытия ресторана Жерара Депардье в НовосибирскеВ Новосибирске обнаружили уникальные фотографии популярного ресторана левобережьяНовый грузинский ресторан появится в центре Новосибирска — названо имя владельца
#Бизнес#Новосибирск#Еда#Эмилия Губарева#Ресторан#Жерар Депардье
Подпишитесь
Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за драку в новосибирском баре
Вчера, 04:34
Улицу на левобережье Новосибирска закроют на четыре месяца после коммунальных ЧП
Вчера, 02:32
Бесхозное панно «Покорители Оби» взяла на баланс мэрия Новосибирска
Вчера, 05:07
В прокуратуре раскрыли детали задержания новосибирского министра ЖКХ Архипова
20 марта, 14:02
Бастрыкин потребовал проверить мигрантов, работающих возле Хилокского рынка
Вчера, 01:47
Отравились 37 человек. Что сделали с доставкой роллов после вспышки сальмонеллеза
Вчера, 01:35
"