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Парень пострадал

Подростка сбил водитель ЛАДА-2107 — юноша перебегал дорогу вне перехода

22 марта 2024, 03:08
Фото: ГИБДД НСО
Парень пострадал

Подростка сбил водитель ЛАДА-2107 в Новосибирске

Водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Днем 21 марта водитель автомобиля ЛАДА-2107, 2002 года рождения, ехал по улице Авиастроителей от улицы Театральной в сторону улицы 25 лет Октября.

Рядом с домом 5/1 на улице Авиастроителей, он сбил пешехода, который переходил проезжую часть справа налево, не на пешеходном переходе.

В результате этого ДТП пострадал подросток 2009 года рождения, которого доставили в медицинское учреждение.

Напомним, ранее врезался в припаркованный на трассе MAN. Погиб водитель, устроивший ДТП. Еще один пассажир госпитализирован.

Грузовик врезался в припаркованный на трассе MAN — погиб водитель
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Эмилия Губарева#Подросток
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