Подростка сбил водитель ЛАДА-2107 — юноша перебегал дорогу вне перехода

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Днем 21 марта водитель автомобиля ЛАДА-2107, 2002 года рождения, ехал по улице Авиастроителей от улицы Театральной в сторону улицы 25 лет Октября.
Рядом с домом 5/1 на улице Авиастроителей, он сбил пешехода, который переходил проезжую часть справа налево, не на пешеходном переходе.
В результате этого ДТП пострадал подросток 2009 года рождения, которого доставили в медицинское учреждение.
Напомним, ранее врезался в припаркованный на трассе MAN. Погиб водитель, устроивший ДТП. Еще один пассажир госпитализирован.