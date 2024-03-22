Подростки устроили массовую драку в торговом центре — бойня попала на видео

Также мы рассказывали, как утром 18 марта в Ленинском районе Новосибирска под окнами дома на улице Райсовета, 14 в микрорайоне Сад Кирова нашли труп подростка. Всё случилось, когда подростки вышли фотографироваться на балкон 22-этажного ЖК «Парково».