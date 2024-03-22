Подростки устроили массовую драку в торговом центре — бойня попала на видео

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В Новосибирске в торговом центре «Аура» произошла драка между группой подростков. Видеозапись стычки была опубликована в телеграм-канале «Новосибирский паблик».
По словам автора, один из участников использовал перцовый баллончик. Причина конфликта пока неизвестна. Инцидентом заинтересовалась полиции, которая начала проверку произошедшего.
Напомним, ранее подростки устроили драку посреди улицы — другие школьники снимали это на видео. Парни бились на глазах у прохожих.
Также мы рассказывали, как утром 18 марта в Ленинском районе Новосибирска под окнами дома на улице Райсовета, 14 в микрорайоне Сад Кирова нашли труп подростка. Всё случилось, когда подростки вышли фотографироваться на балкон 22-этажного ЖК «Парково».