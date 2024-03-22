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Updated Сегодня, 02:30

Подростки подрались

Подростки устроили массовую драку в торговом центре — бойня попала на видео

22 марта 2024, 02:28
Фото: Новосибирский паблик
Подростки подрались

Подростки устроили массовую драку в новосибирском ТРЦ «Аура» — видео

Толпа подростков устроила драку в ТРЦ «Аура» в Новосибирске. Произошедшее засняли на видео очевидцы.

В Новосибирске в торговом центре «Аура» произошла драка между группой подростков. Видеозапись стычки была опубликована в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

По словам автора, один из участников использовал перцовый баллончик. Причина конфликта пока неизвестна. Инцидентом заинтересовалась полиции, которая начала проверку произошедшего.

Видео: Новосибирский паблик

Напомним, ранее подростки устроили драку посреди улицы — другие школьники снимали это на видео. Парни бились на глазах у прохожих.

Также мы рассказывали, как утром 18 марта в Ленинском районе Новосибирска под окнами дома на улице Райсовета, 14 в микрорайоне Сад Кирова нашли труп подростка. Всё случилось, когда подростки вышли фотографироваться на балкон 22-этажного ЖК «Парково».

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#Общество#Видео#Новосибирск#Полиция#Проверка#Драка#Подростки#Конфликт#Эмилия Губарева#ТРЦ Аура
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