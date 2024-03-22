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Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

Выходные будут теплыми

Погода на выходные: температурные качели и ветер — чего еще ждать сибирякам

22 марта 2024, 03:31
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Выходные будут теплыми

Потепление до +4 придет в Новосибирск на выходных

В Новосибирск пришла настоящая весна. По городу растекаются лужи, а ночью это все благополучно замерзает. Впереди выходные, поэтому мы узнали, какая будет погода в регионе.

По данным «Яндекс. Погоды», в субботу, 23 марта ожидается +3 днем и -4 ночью. При этом будет немного облачно, без осадков. В воскресенье, 24 марта сервисы прогнозируют +5 в дневное время и -1 в ночное. Без осадков, облачно. С понедельника ожидается аналогичная погода, но уже пасмурная.

Будет теплоБудет тепло
Будет тепло
Фото: Яндекс. Погода

World-weather прогнозирует 23 марта -1 днем и -4 ночью. А 24 марта будет нулевая температура в светлое время суток и -3 в темное. Без осадков.

Ожидается теплоОжидается тепло
Ожидается тепло
Фото: world-weather.ru

Gismeteo прогнозирует -6 утром 23 марта, а днем и вечером +4. В ночь на 24 марта похолодает до -7, но днем потеплеет до +5. Осадков не ожидается.

Утром будет прохладноУтром будет прохладно
Утром будет прохладно
Фото: Gismeteo

«Западно-Сибирский гидрометцентр» дает аналогичный прогноз, но также свидетельствует о ветре, порывы которого будут достигать 14 м/с.

Будет ветерБудет ветер
Будет ветер
Фото: www.meteo-nso.ru

Напомним, что в Новосибирск 20 марта пришла астрономическая весна. Это когда день становится длиннее, а ночь короче.

День весеннего равноденствия: когда наступит астрономическая весна 2024
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