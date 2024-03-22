Погода на выходные: температурные качели и ветер — чего еще ждать сибирякам

По данным «Яндекс. Погоды», в субботу, 23 марта ожидается +3 днем и -4 ночью. При этом будет немного облачно, без осадков. В воскресенье, 24 марта сервисы прогнозируют +5 в дневное время и -1 в ночное. Без осадков, облачно. С понедельника ожидается аналогичная погода, но уже пасмурная.