Погода на выходные: температурные качели и ветер — чего еще ждать сибирякам

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
По данным «Яндекс. Погоды», в субботу, 23 марта ожидается +3 днем и -4 ночью. При этом будет немного облачно, без осадков. В воскресенье, 24 марта сервисы прогнозируют +5 в дневное время и -1 в ночное. Без осадков, облачно. С понедельника ожидается аналогичная погода, но уже пасмурная.
World-weather прогнозирует 23 марта -1 днем и -4 ночью. А 24 марта будет нулевая температура в светлое время суток и -3 в темное. Без осадков.
Gismeteo прогнозирует -6 утром 23 марта, а днем и вечером +4. В ночь на 24 марта похолодает до -7, но днем потеплеет до +5. Осадков не ожидается.
«Западно-Сибирский гидрометцентр» дает аналогичный прогноз, но также свидетельствует о ветре, порывы которого будут достигать 14 м/с.
Напомним, что в Новосибирск 20 марта пришла астрономическая весна. Это когда день становится длиннее, а ночь короче.