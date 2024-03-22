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Сергей Майоров вступился за Никиту Кологривого

«Показать обратную сторону медали»: Союз отцов вступился за Никиту Кологривого

22 марта 2024, 13:20
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сергей Майоров вступился за Никиту Кологривого

Союз отцов Новосибирской области вступился за Никиту Кологривого

В Новосибирском областном суде состоялось заседание по апелляции прокуратуры Новосибирска на приговор Никите Кологривому. В надзорном ведомстве сочли приговор в семь суток административного ареста слишком мягким. У звезды «Слова пацана» в тот момент нашлись нежданные защитники.

С ходатайством в поддержку Никиты Кологривого неожиданно выступило региональное отделение Союза отцов. Его председатель Сергей Майоров решил, что свой проступок актер может искупить с пользой для себя.

«Это является частью наших проектов — в частности, „Моя семья-мое богатство“. Хотелось бы, чтобы Никита Кологривый рассказал ребятам о пользе спорта, занятии интересными вещами. И одновременно показал оборотную сторону медали — чем может закончиться подражание Кащею из „Слова пацана“, — заявил Сергей Майоров в видеообращении.
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По мнению Майорова, артист является очень популярным и с ним не стеснялись фотографироваться даже в суде. «Он является примером для подражания. Поэтому он должен показывать позитивные вещи. Надеюсь, что это пойдет ему на пользу», — считает общественник.

Стоит отметить, что к самому известному проекту с участием Кологривого глава Союза отцов относится неоднозначно. По его мнению, подростки еще неспособны отделить правду от вымысла и не прочувствуют месседж. «Сам посмотрел на одном дыхании. Но это не для детей», — рассказал Сергей Майоров в беседе с Atas.Info.

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