«Показать обратную сторону медали»: Союз отцов вступился за Никиту Кологривого

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
С ходатайством в поддержку Никиты Кологривого неожиданно выступило региональное отделение Союза отцов. Его председатель Сергей Майоров решил, что свой проступок актер может искупить с пользой для себя.
«Это является частью наших проектов — в частности, „Моя семья-мое богатство“. Хотелось бы, чтобы Никита Кологривый рассказал ребятам о пользе спорта, занятии интересными вещами. И одновременно показал оборотную сторону медали — чем может закончиться подражание Кащею из „Слова пацана“, — заявил Сергей Майоров в видеообращении.
По мнению Майорова, артист является очень популярным и с ним не стеснялись фотографироваться даже в суде. «Он является примером для подражания. Поэтому он должен показывать позитивные вещи. Надеюсь, что это пойдет ему на пользу», — считает общественник.
Стоит отметить, что к самому известному проекту с участием Кологривого глава Союза отцов относится неоднозначно. По его мнению, подростки еще неспособны отделить правду от вымысла и не прочувствуют месседж. «Сам посмотрел на одном дыхании. Но это не для детей», — рассказал Сергей Майоров в беседе с Atas.Info.
Напомним, что прокурорам не удалось оспорить приговор Кологривому.