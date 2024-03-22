«Показать обратную сторону медали»: Союз отцов вступился за Никиту Кологривого

Стоит отметить, что к самому известному проекту с участием Кологривого глава Союза отцов относится неоднозначно. По его мнению, подростки еще неспособны отделить правду от вымысла и не прочувствуют месседж. «Сам посмотрел на одном дыхании. Но это не для детей», — рассказал Сергей Майоров в беседе с Atas.Info.