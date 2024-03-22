Портреты Анны Кикиной и Юрия Кондратюка появятся на фасаде музея в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Изображения известных земляков хотят разместить на музее им. Кондратюка, который ранее снесли, а теперь снова строят, сообщила ТАСС заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.
«Мы сейчас подали на грант, мы хотим, чтобы с одной стороны у нас был Кондратюк, граффити, а с другой — Анна Кикина. Мы хотим совместить теоретика космонавтики и женщину в отряде космонавтов», — пояснила Соловьева.
Строительство музея планируют завершить к концу 2024 года, сообщила она. При этом экспозицию планируют сделать интерактивной, чтобы у молодого поколения появился интерес к космонавтике.
Напомним, Юрий Кондратюк жил в доме в центре Новосибирска на улице Советской в 20-30-х годах. В 2017 году здание признали аварийным, и уже в 2023 году его снесли. Как уточнили в мэрии, музей будут реконструировать, полностью воссоздавать его исторический облик. На работы выделили 191 млн рублей по нацпроекту «Культура».
Жителей Новосибирска возмутил снос старого здания-памятника, после чего один из активистов обратился к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Глава ведомства заинтересовался законностью сноса объекта культурного наследия и поручил предоставить отчет по ситуации.