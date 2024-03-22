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Музей Кондратюка снесли в 2023 году

Портреты Анны Кикиной и Юрия Кондратюка появятся на фасаде музея в Новосибирске

22 марта 2024, 05:35
Фото: Роскосмос / архив
Музей Кондратюка снесли в 2023 году
Портреты космонавта Анны Кикиной и основоположника космонавтики Юрия Кондратюка появятся на фасаде дома-музея им. Кондартюка. С такой инициативой выступили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики.

Изображения известных земляков хотят разместить на музее им. Кондратюка, который ранее снесли, а теперь снова строят, сообщила ТАСС заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.

«Мы сейчас подали на грант, мы хотим, чтобы с одной стороны у нас был Кондратюк, граффити, а с другой — Анна Кикина. Мы хотим совместить теоретика космонавтики и женщину в отряде космонавтов», — пояснила Соловьева.

Строительство музея планируют завершить к концу 2024 года, сообщила она. При этом экспозицию планируют сделать интерактивной, чтобы у молодого поколения появился интерес к космонавтике.

Напомним, Юрий Кондратюк жил в доме в центре Новосибирска на улице Советской в 20-30-х годах. В 2017 году здание признали аварийным, и уже в 2023 году его снесли. Как уточнили в мэрии, музей будут реконструировать, полностью воссоздавать его исторический облик. На работы выделили 191 млн рублей по нацпроекту «Культура».

Жителей Новосибирска возмутил снос старого здания-памятника, после чего один из активистов обратился к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Глава ведомства заинтересовался законностью сноса объекта культурного наследия и поручил предоставить отчет по ситуации.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Анна Кикина#Музей#Алина Гурицкая#Ксмос
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