Портреты Анны Кикиной и Юрия Кондратюка появятся на фасаде музея в Новосибирске

Напомним, Юрий Кондратюк жил в доме в центре Новосибирска на улице Советской в 20-30-х годах. В 2017 году здание признали аварийным, и уже в 2023 году его снесли. Как уточнили в мэрии, музей будут реконструировать, полностью воссоздавать его исторический облик. На работы выделили 191 млн рублей по нацпроекту «Культура».