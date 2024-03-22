Прогноз паводка-2024: какие районы затопит в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Минувшей зимой в Новосибирской области осадков выпало немногим более нормы, запас воды в снеге в бассейне реки Оби составляет 110%. Такой параметр считается несущественным превышением нормы, однако это в два раза больше, чем было в прошлом году, сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский в ходе пресс-коференции в агентстве ТАСС.
«Предполагаем, что вскрытие рек в Новосибирской области произойдет в сроки, близкие к норме, во второй декаде апреля», — почеркнул Крутовский.
Самая сложная ситуация возможна на реках Карасук, Тара и Тартас, там ожидается подъем уровня вода на один метр, наиболее сильно критический уровень будет превышен в районах сел Кыштовка и Черновка. Кроме того, добавил эксперт, на затопление этих населенных пунктов повлияет бурное таяние снега в окрестностях жилья.
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