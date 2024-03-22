Прогноз паводка-2024: какие районы затопит в Новосибирской области

Минувшей зимой в Новосибирской области осадков выпало немногим более нормы, запас воды в снеге в бассейне реки Оби составляет 110%. Такой параметр считается несущественным превышением нормы, однако это в два раза больше, чем было в прошлом году, сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский в ходе пресс-коференции в агентстве ТАСС.