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Опасаться стоит жителям сел на берегах Карасука и Тары

Прогноз паводка-2024: какие районы затопит в Новосибирской области

22 марта 2024, 05:09
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Опасаться стоит жителям сел на берегах Карасука и Тары

В Новосибирске синоптики дали прогноз на паводок весной-2024

По данным синоптиков, запасы воды в снеге в этом году выше нормы, но ожидать экстремального паводка не стоит. Однако несколько рек в регионе выйдут из берегов

Минувшей зимой в Новосибирской области осадков выпало немногим более нормы, запас воды в снеге в бассейне реки Оби составляет 110%. Такой параметр считается несущественным превышением нормы, однако это в два раза больше, чем было в прошлом году, сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский в ходе пресс-коференции в агентстве ТАСС.

«Предполагаем, что вскрытие рек в Новосибирской области произойдет в сроки, близкие к норме, во второй декаде апреля», — почеркнул Крутовский.

Самая сложная ситуация возможна на реках Карасук, Тара и Тартас, там ожидается подъем уровня вода на один метр, наиболее сильно критический уровень будет превышен в районах сел Кыштовка и Черновка. Кроме того, добавил эксперт, на затопление этих населенных пунктов повлияет бурное таяние снега в окрестностях жилья.

Ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет новосибирцев на ближайших выходных.

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