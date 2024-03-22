Прогноз погоды в Новосибирске до конца марта-2024 озвучили синоптики

Средняя температура в последней декаде марта в Новосибирске будет около и выше нормы на один градус, сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. По ее словам, значительных похолоданий уже не ожидается.