Прогноз погоды в Новосибирске до конца марта-2024 озвучили синоптики

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Средняя температура в последней декаде марта в Новосибирске будет около и выше нормы на один градус, сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. По ее словам, значительных похолоданий уже не ожидается.
Между тем, на юге Алтая средняя температура сейчас выше климатической нормы на 1-3 градуса, в ближайшие дни днем столбик термометра будет достигать отметок +8…11 градусов. Подобная ситуация, считает Анна Лапчик, может осложнить прохождение второй волны паводка, когда талая вода с гор достигает Новосибирской области.
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