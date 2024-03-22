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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

С каждым днем будет становиться теплее

Прогноз погоды в Новосибирске до конца марта-2024 озвучили синоптики

22 марта 2024, 05:25
Фото: Артем Шершнев / atas.info
С каждым днем будет становиться теплее
Весна окончательно вступает в свои права. Специалисты не ожидают новых волн холода

Средняя температура в последней декаде марта в Новосибирске будет около и выше нормы на один градус, сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. По ее словам, значительных похолоданий уже не ожидается.

Между тем, на юге Алтая средняя температура сейчас выше климатической нормы на 1-3 градуса, в ближайшие дни днем столбик термометра будет достигать отметок +8…11 градусов. Подобная ситуация, считает Анна Лапчик, может осложнить прохождение второй волны паводка, когда талая вода с гор достигает Новосибирской области.

О том, когда и какие населенные пункты в регионе затопит после вскрытия рек, читайте здесь.

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