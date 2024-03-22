Реконструкция Советского шоссе в Новосибирске: когда и за сколько отремонтируют

Posted Сегодня, 04:48
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Подрядчика для реконструкции трассы выбрали в Новосибирском территориальном управлении автомобильных дорог. По результатам торгов им стало ООО «Дорсиб Плюс». Начальная стоимость контракта составила 280 млн рублей, компания выполнит работы за 218 млн рублей.
Реконструкцию планируют провести в три этапа, первый — заключение контракта. Подрядчик обязуется завершить все работы к 9 сентября 2024 года. Исполнитель должен заменить верхний слой асфальта, нанести дорожную разметку и установить барьерное металлическое ограждение.
ООО «Дорсиб Плюс» — компания зарегистрированная в Новосибирске, по данным СПАРК. Ее учредителем учредителями являются Илья Никитин и ООО «Автодорремонт Техно», директором — Дмитрий Харланов. Всего компания заключила 174 госконтракта на общую сумму в 12 млрд рублей.