Реконструкция Советского шоссе в Новосибирске: когда и за сколько отремонтируют

Реконструкцию планируют провести в три этапа, первый — заключение контракта. Подрядчик обязуется завершить все работы к 9 сентября 2024 года. Исполнитель должен заменить верхний слой асфальта, нанести дорожную разметку и установить барьерное металлическое ограждение.