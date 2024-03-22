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Начальная стоимость контракта составляла 280 млн рублей

Реконструкция Советского шоссе в Новосибирске: когда и за сколько отремонтируют

22 марта 2024, 04:48
Фото: Photobank Ura Media
Начальная стоимость контракта составляла 280 млн рублей

За 218 млн рублей реконструируют Советское шоссе в Новосибирске

В Новосибирске скоро начнут реконструкцию Советского шоссе. На работы планируют потратить 218 млн рублей, ремонт пройдет в три этапа.

Подрядчика для реконструкции трассы выбрали в Новосибирском территориальном управлении автомобильных дорог. По результатам торгов им стало ООО «Дорсиб Плюс». Начальная стоимость контракта составила 280 млн рублей, компания выполнит работы за 218 млн рублей.

Реконструкцию планируют провести в три этапа, первый — заключение контракта. Подрядчик обязуется завершить все работы к 9 сентября 2024 года. Исполнитель должен заменить верхний слой асфальта, нанести дорожную разметку и установить барьерное металлическое ограждение.

ООО «Дорсиб Плюс» — компания зарегистрированная в Новосибирске, по данным СПАРК. Ее учредителем учредителями являются Илья Никитин и ООО «Автодорремонт Техно», директором — Дмитрий Харланов. Всего компания заключила 174 госконтракта на общую сумму в 12 млрд рублей.

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