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В ДТП участвовали 3 машины

«Смялся, как консервная банка»: массовое ДТП произошло в центре Новосибирска

22 марта 2024, 03:44
Фото: АСТ-54
В ДТП участвовали 3 машины

Массовое ДТП с тремя авто произошло на Ипподромской в Новосибирске

На Ипподромской улице произошло массовое ДТП с участием Hyundai Solaris, Lexus LX и Mazda 3.

На Ипподромской улице в Новосибирске серьезное большое ДТП. По словам свидетелей, на перекрестке Военной и Ипподромской столкнулись Hyundai Solaris, Lexus LX и Mazda 3. Сильнее всего пострадал Hyundai.

На месте происшествия работали скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Пока нет информации о пострадавших.

Фото: АСТ-54

В социальных сетях новосибирцы активно обсуждают эту аварию.

— Солярис после столкновения выглядел как карета.

— Солярис смялся, словно консервная банка.

— Жалко лексуса.

Напомним, ранее врезался в припаркованный на трассе MAN. Погиб водитель, устроивший ДТП. Еще один пассажир госпитализирован.

Грузовик врезался в припаркованный на трассе MAN — погиб водитель
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие#Эмилия Губарева
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