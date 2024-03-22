«Смялся, как консервная банка»: массовое ДТП произошло в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
На Ипподромской улице в Новосибирске серьезное большое ДТП. По словам свидетелей, на перекрестке Военной и Ипподромской столкнулись Hyundai Solaris, Lexus LX и Mazda 3. Сильнее всего пострадал Hyundai.
На месте происшествия работали скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Пока нет информации о пострадавших.
В социальных сетях новосибирцы активно обсуждают эту аварию.
— Солярис после столкновения выглядел как карета.
— Солярис смялся, словно консервная банка.
— Жалко лексуса.
Напомним, ранее врезался в припаркованный на трассе MAN. Погиб водитель, устроивший ДТП. Еще один пассажир госпитализирован.