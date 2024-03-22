«Состояние неудовлетворительное»: крячковская школа на Якушева разваливается

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 06:12
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области завершила изучение технического состояния здания школы на Якушева, 21, построенного в начале 20 века знаменитым архитектором Андреем Якушевым. Постройка имеет статус памятника архитектуры регионального значения и принадлежит муниципалитету.
Согласно выводам экспертов, на текущий момент «общее состояние неудовлетворительное». Фундамент осел и растрескался, в стенах «вертикальные осадочные трещины», кирпичная кладка разрушается. Крыша протекает, что привело к обрушению части чердачного перекрытия и отделки потолков в помещениях на втором этаже. На внутренних перекрытиях обнаружены трещины, которые сопрягаются с трещинами на внутренних несущих стенах.
Год назад журналисты Atas.Info самостоятельно изучили состояние памятника снаружи и внутри. На нашем видео наглядно показано, что тогда здание находилось в плохом состоянии. С тех пор ситуация только ухудшилась.
Собственник здания — мэрия Новосибирска, оно находится в оперативном управлении у муниципального дома детского творчества «Октябрьский». Согласно федеральному закону №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» владелец обязан сохранять исторический артефакт, и заботится о его состоянии. Однако муниципалитет долгое время игнорирует призывы общественников заняться реставрацией и ремонтом.
«По идее, дом детского творчества „Октябрьский“ — никудышный собственник для этого объекта. У них нет ни бюджета, ни ресурсов, ни сотрудников, чтобы обслуживать объект культурного наследия. Сдать бы этот домик на баланс научно-производственного центра (ГАУ Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, прим. ред.) У них на балансе много зданий, а раньше было еще больше. Тот же Дом Кондратюка музею Новосибирска передал центр», — комментирует ситуацию гражданская активистка Елена Гавровская.
Однако, бездействие мэрии в отношении сохранения памятника архитектуры полностью укладывается в планы муниципалитета по строительству на его месте новой школы на 825 мест. Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Новосибирска это строительство предусмотрено в 2028 году.
Об этой вопиющей ситуации мы подробно рассказывали в специальном большом материале год назад. Не исключено, что городские власти для реализации своих планов придерживаются стратегии довести памятник до абсолютно плачевного состояния, а потом объявить здание аварийным и не подлежащим восстановлению.
Редакция направила запрос в муниципалитет о том, что намерен предпринимать собственник для ремонта памятника. Еще один запрос, о том, какие меры для понуждения мэрии к исполнению закона уже приняты и какие ведомство намерено предпринять, направлен в инспекцию по охране культурного наследия.
Школа на Якушева — она же Змеиногорское городское начальное училище — построена примерно в 1911–1912 годах по проекту известного сибирского архитектора Андрея Крячкова и его помощника Казимира Лукашевского. Она была одной из 12 каменных школ, что были возведены на заёмные средства и должны были приблизить тот день, когда в Ново-Николаевске будет введено всеобщее начальное образование.