Теракт в московском Крокусе — последние данные о пострадавших и людях

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
22 марта 2024 года в концертное здание Москвы ворвались неизвестные лица и устроили стрельбу по людям. Здание охвачено огнем, на его крыше находились люди — пишет источник Telegram* канал ТАСС. Силовики из спецназа окружают здание
По предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус сити холл» 40 человек погибли и более 100 пострадали — ЦОС ФСБ.
Зал «Крокус Сити Холла», где должно было пройти выступление группы «Пикник», рассчитан на 6200 зрителей, следует из информации на сайте площадки. По данный сайта RedKassa, все билеты были проданы, пишет «Контекст».
Мэр Москвы Собянин высказал соболезнования родным погибших. Глава столицы принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.