atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:31

Published Сегодня, 19:31

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

Теракт в московском Крокусе — последние данные о пострадавших и людях

Теракт в московском Крокусе — последние данные о пострадавших и людях

22 марта 2024, 19:31
Фото: фото
Что стало известно о количестве людей, находившихся в московском «Крокус сити холл»

 

22 марта 2024 года в концертное здание Москвы ворвались неизвестные лица и устроили стрельбу по людям. Здание охвачено огнем, на его крыше находились люди — пишет источник Telegram* канал ТАСС. Силовики из спецназа окружают здание

По предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус сити холл» 40 человек погибли и более 100 пострадали — ЦОС ФСБ.

Зал «Крокус Сити Холла», где должно было пройти выступление группы «Пикник», рассчитан на 6200 зрителей, следует из информации на сайте площадки. По данный сайта RedKassa, все билеты были проданы, пишет «Контекст».

Мэр Москвы Собянин высказал соболезнования родным погибших. Глава столицы принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Читайте также:
Теракт в Крокусе 22 марта 2024г — Собянин высказал соболезнования погибшимСтрельбу услышали новосибирцы в Дзержинском районе — что известноНовосибирский Минобр ответил на претензии гимназиста на пожарную эвакуацию
#Происшествия#ЧП#Теракт#Эмилия Шпилева
Подпишитесь
Настоящий праздник весны: как отмечают Наурыз в Казахстане
Сегодня, 10:00
«Состояние неудовлетворительное»: крячковская школа на Якушева разваливается
Сегодня, 05:56
Панфёров призвал «гопника» Кологривого мыть полы в баре, где он устроил дебош
Сегодня, 08:20
Новое руководство ХК «Сибирь»: кто будет отвечать за клуб
Сегодня, 07:53
Бурые медведи Леха и Валя вышли из спячки в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 07:56
Прогноз погоды в Новосибирске до конца марта-2024 озвучили синоптики
Сегодня, 05:25
"