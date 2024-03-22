Теракт в Крокусе 22 марта 2024г — Собянин высказал соболезнования погибшим

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
По неофициальным сведениям в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года была открыта стрельба, — сообщает ТАСС со ссылкой на официальные источники.
Неизвестные люди ворвались в здание перед концертом и устроили стрельбу. Началась немедленная эвакуация всех людей, кто находится в здании.
Мэр города Собянин уже выразил соболезнования родственникам всем погибших, которые оказались в этот день на мероприятии, — сообщает Telegram*. Мэр Москвы дал указание оказать любую помощь, которая потребуется близким.
Канал «Москва сейчас» опубликовал видео горящего здания, над которым клубятся черные тучи дыма. При этом, на крыше находятся люди, которые ждут помощи, передает корреспондент ТАСС.
**Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ