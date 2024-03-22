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Published Сегодня, 18:57

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Теракт в Крокусе 22 марта 2024г — Собянин высказал соболезнования погибшим

Теракт в Крокусе 22 марта 2024г — Собянин высказал соболезнования погибшим

22 марта 2024, 18:57
Фото: Скриншот видео канала «Москва сейчас»
Что известно о теракте на данный момент и как происходит эвакуация людей

По неофициальным сведениям в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года была открыта стрельба, — сообщает ТАСС со ссылкой на официальные источники.

Неизвестные люди ворвались в здание перед концертом и устроили стрельбу. Началась немедленная эвакуация всех людей, кто находится в здании.

Фото: Скриншот видео с места событий — терракт «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года

Мэр города Собянин уже выразил соболезнования родственникам всем погибших, которые оказались в этот день на мероприятии, — сообщает Telegram*. Мэр Москвы дал указание оказать любую помощь, которая потребуется близким.

Канал «Москва сейчас» опубликовал видео горящего здания, над которым клубятся черные тучи дыма. При этом, на крыше находятся люди, которые ждут помощи, передает корреспондент ТАСС.

**Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ

Москва24
Видео: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4GHsKFtudXY">https://youtube.com/watch?v=4GHsKFtudXY</a>
#Происшествия#Видео#ЧП#Эмилия Шпилева#Терракт
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