Участникам СВО помогут стройматериалами в Новосибирской области

По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, особое внимание нужно обратить на решение всех проблемных вопросов, которые появляются у участников СВО и членов их семей, не оставлять без внимания ни одно обращение, выстраивать более тесное взаимодействие социальных координаторов с администрациями муниципалитетов. Актуальными остаются темы медико-психологической помощи, а также психолого-педагогического сопровождения детей участников СВО.