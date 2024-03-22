Участникам СВО помогут стройматериалами в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В пятницу, 22 марта, в ходе заседания регионального правительственного штаба по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, рассмотрели вопросы оказания помощи жителям Колыванского района Новосибирской области, города Оби, наукограда Кольцово и Первомайского района Новосибирска.
На этих территориях помощь в период отопительного сезона получили 86 семей, 114 детей участников СВО были обеспеченны бесплатным питанием. составляет 114 учеников. Объем материальной помощи ветеранам и их родным в трех сельских и одном городском районе превысил 15 млн рублей.
Активно развивается волонтерское движение. В Колыванском районе добровольцы помогают семьям участников СВО в получении стройматериалов, в решении бытовых проблем, получении дров и угля к отопительному сезону, в уборке дворов и т. д. Похожая работа выстроена в городе Обь. В Кольцово организовано бесплатное посещение спортивных центров и бассейна.
По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, особое внимание нужно обратить на решение всех проблемных вопросов, которые появляются у участников СВО и членов их семей, не оставлять без внимания ни одно обращение, выстраивать более тесное взаимодействие социальных координаторов с администрациями муниципалитетов. Актуальными остаются темы медико-психологической помощи, а также психолого-педагогического сопровождения детей участников СВО.
Замгубернатора акцентировал внимание на том, что сопровождение граждан данной категории и их семей — это не разовая акция, а постоянный процесс взаимодействия по всем вопросам поддержки.
Сейчас в регионе открыто более 11,7 тысяч социальных паспортов семей участников СВО, этим семьям оказывается адресная и натуральная помощь.
В регионе действует губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО, форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.