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В региональном правительстве подчеркивают: помощь должна быть комплексной

Участникам СВО помогут стройматериалами в Новосибирской области

22 марта 2024, 09:14
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В региональном правительстве подчеркивают: помощь должна быть комплексной

В правительстве Новосибирской области обсудили меры поддержки участников СВО

В правительстве региона обсудили вопросы поддержки участников СВО. В первую очередь речь шла о помощи со стройматериалами, устройстве детей в детсады, волонтерской работе

В пятницу, 22 марта, в ходе заседания регионального правительственного штаба по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, рассмотрели вопросы оказания помощи жителям Колыванского района Новосибирской области, города Оби, наукограда Кольцово и Первомайского района Новосибирска.

На этих территориях помощь в период отопительного сезона получили 86 семей, 114 детей участников СВО были обеспеченны бесплатным питанием. составляет 114 учеников. Объем материальной помощи ветеранам и их родным в трех сельских и одном городском районе превысил 15 млн рублей.

Активно развивается волонтерское движение. В Колыванском районе добровольцы помогают семьям участников СВО в получении стройматериалов, в решении бытовых проблем, получении дров и угля к отопительному сезону, в уборке дворов и т. д. Похожая работа выстроена в городе Обь. В Кольцово организовано бесплатное посещение спортивных центров и бассейна.

По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, особое внимание нужно обратить на решение всех проблемных вопросов, которые появляются у участников СВО и членов их семей, не оставлять без внимания ни одно обращение, выстраивать более тесное взаимодействие социальных координаторов с администрациями муниципалитетов. Актуальными остаются темы медико-психологической помощи, а также психолого-педагогического сопровождения детей участников СВО.

Замгубернатора акцентировал внимание на том, что сопровождение граждан данной категории и их семей — это не разовая акция, а постоянный процесс взаимодействия по всем вопросам поддержки.

Сейчас в регионе открыто более 11,7 тысяч социальных паспортов семей участников СВО, этим семьям оказывается адресная и натуральная помощь.

В регионе действует губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО, форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.

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