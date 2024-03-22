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Где работают камеры

В ГИБДД раскрыли адреса камер фиксации нарушений ПДД — какие штрафы грозят водителям

22 марта 2024, 06:54
Фото: 1MI
Где работают камеры

Названы адреса камер, фиксирующие нарушения ПДД в Новосибирске

В Новосибирске поставили новые дорожные камеры, которые фиксируют нарушения ПДД. В Госавтоинспекции назвали адреса, где они установлены.

Новые комплексы уже начали функционировать на перекрестках улиц Вокзальная Магистраль — Сибирская, Красина — Дзержинского, а также на улицах Тюленина — Гребенщикова.

Камеры фиксируют следующие нарушения: превышение разрешенной скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, несоблюдение правил дорожного движения и маркировки, неправильный поворот или разворот, нарушающий требования правил.

Камеры фиксируют следующие нарушения правил дорожного движения:

— превышение установленной скорости движения ст. 12.9 КоАП РФ (штрафные санкции от 500 до 5000 рублей, а также части 5-7 данной статьи предусматривают лишение прав);

— выезд на запрещающий сигнал светофора — ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ (штраф — 1000 рублей);

— пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора — ст. 12.12 КоАП (штраф — 800 рублей);

— несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — ст. 12.16 КоАП РФ (штраф — 500 рублей);

— поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — ст. 12.16 КоАП РФ (штраф в размере 1000-1500 рублей).

Полученные данные с камер передаются в ГИБДД, где принимается решение о наложении штрафа.

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#Транспорт#Новосибирск#Штраф#Эмилия Губарева#ПДД#Камеры#Госавтоинспекция
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