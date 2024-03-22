В ГИБДД раскрыли адреса камер фиксации нарушений ПДД — какие штрафы грозят водителям

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 07:53
Новые комплексы уже начали функционировать на перекрестках улиц Вокзальная Магистраль — Сибирская, Красина — Дзержинского, а также на улицах Тюленина — Гребенщикова.
Камеры фиксируют следующие нарушения: превышение разрешенной скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, несоблюдение правил дорожного движения и маркировки, неправильный поворот или разворот, нарушающий требования правил.
Камеры фиксируют следующие нарушения правил дорожного движения:
— превышение установленной скорости движения ст. 12.9 КоАП РФ (штрафные санкции от 500 до 5000 рублей, а также части 5-7 данной статьи предусматривают лишение прав);
— выезд на запрещающий сигнал светофора — ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ (штраф — 1000 рублей);
— пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора — ст. 12.12 КоАП (штраф — 800 рублей);
— несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — ст. 12.16 КоАП РФ (штраф — 500 рублей);
— поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — ст. 12.16 КоАП РФ (штраф в размере 1000-1500 рублей).
Полученные данные с камер передаются в ГИБДД, где принимается решение о наложении штрафа.