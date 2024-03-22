В Новосибирске в СИЗО отправили министра ЖКХ региона Архипова

По мнению надзорного ведомства, Денис Архипов знал о неисполнении обанкротившимся регоператором по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» ранее заключенных обязательств о внесении в бюджет 220 миллионов рублей. Однако он счел нужным попросту отозвать требования об уплате денег. В итоге бюджет недополучил значительную сумму.