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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:20

За решеткой министр останется минимум до 20 мая

В Новосибирске в СИЗО отправили министра ЖКХ региона Архипова

22 марта 2024, 06:17
Фото: управление Судебного департамента в Новосибирской области
За решеткой министр останется минимум до 20 мая

Министр ЖКХ Новосибирской области Архипов арестован на два месяца

Министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, избрана мера пресечения. Его заключили под стражу

Центральный суд Новосибирска в пятницу, 22 марта, удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу главу регионального министерства ЖКХ и энергетики Дениса Архипова. В СИЗО министр пробудет два месяца, до 20 мая текущего года.

Ранее по материалам прокурорской проверки в отношении Архипова возбуждено было уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По мнению надзорного ведомства, Денис Архипов знал о неисполнении обанкротившимся регоператором по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» ранее заключенных обязательств о внесении в бюджет 220 миллионов рублей. Однако он счел нужным попросту отозвать требования об уплате денег. В итоге бюджет недополучил значительную сумму.

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#Новосибирск#Суд#Арест#Экология-Новосибирск#Денис Архипов#Министр ЖКХ
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