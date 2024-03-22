В Новосибирске в СИЗО отправили министра ЖКХ региона Архипова

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:20
Центральный суд Новосибирска в пятницу, 22 марта, удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу главу регионального министерства ЖКХ и энергетики Дениса Архипова. В СИЗО министр пробудет два месяца, до 20 мая текущего года.
Ранее по материалам прокурорской проверки в отношении Архипова возбуждено было уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По мнению надзорного ведомства, Денис Архипов знал о неисполнении обанкротившимся регоператором по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» ранее заключенных обязательств о внесении в бюджет 220 миллионов рублей. Однако он счел нужным попросту отозвать требования об уплате денег. В итоге бюджет недополучил значительную сумму.