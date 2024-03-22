Военкоматам предложили набирать контрактников из числа должников — кому грозит служба

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
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Updated Сегодня, 01:35
В Новосибирске планируется передавать информацию о мужчинах, не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги, в местные военкоматы. Таких людей намерены набирать на контрактную службу.
Для этого чиновники обратились к управляющим компаниям города. Об этом сообщает издание «Подъем», ссылаясь на поручение депутатам, которое было дано на совещании у заммэра Геннадия Захарова.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако власти отмечают, что работа по повышению процента оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Новосибирске проводится постоянно.
Мэрия указала, что письмо, отправленное сотрудниками администрации, предназначено для активизации работы по оплате задолженностей за ЖКУ.
Отметим, что в 2024 году весенний призыв начнется с 1 апреля по 15 июля, а осенний с 1 октября по 31 декабря.