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Какие сведения передают в военкомат

Военкоматам предложили набирать контрактников из числа должников — кому грозит служба

22 марта 2024, 01:33
Фото: 1MI
Какие сведения передают в военкомат

Новосибирским военкоматам предложили набирать контрактников из числа должников

В Новосибирске военкоматы могут набирать контрактников из числа должников за жилищно-коммунальные услуги.

В Новосибирске планируется передавать информацию о мужчинах, не оплачивающих жилищно-коммунальные услуги, в местные военкоматы. Таких людей намерены набирать на контрактную службу.

Для этого чиновники обратились к управляющим компаниям города. Об этом сообщает издание «Подъем», ссылаясь на поручение депутатам, которое было дано на совещании у заммэра Геннадия Захарова.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако власти отмечают, что работа по повышению процента оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Новосибирске проводится постоянно.

Мэрия указала, что письмо, отправленное сотрудниками администрации, предназначено для активизации работы по оплате задолженностей за ЖКУ.

Отметим, что в 2024 году весенний призыв начнется с 1 апреля по 15 июля, а осенний с 1 октября по 31 декабря.

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#Общество#Новосибирск#Долг#ЖКХ#Военкоматы#Служба#Эмилия Губарева#Контрактная служба
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