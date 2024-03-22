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Запуск отменился неожиданно

Впервые в истории отменили запуск «Союза» на МКС. Что произошло?

22 марта 2024, 01:45
Фото: Алексей Поляков/ВКонтакте
Запуск отменился неожиданно

Новосибирцы не увидят в небе полет «Союза МС-25» из-за отмены запуска

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» отменили из-за технических проблем, что огорчило новосибирцев, ждавших появления «космической медузы» в небе над городом.

Жители Новосибирска вечером 21 марта ожидали, что над городом пролетит ракета-носитель «Союз-2.1а». Однако запуск был отменен за несколько секунд из-за технических проблем.

Планировалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» взлетит с космодрома Байконур в 20:21. Экипаж космического корабля состоял из космонавтов Олега Новицкого, Марины Василевской (гражданка Белоруссии) и астронавта НАСА Трейси Дайсона.

Жителям Новосибирска обещали незабываемое зрелище: через 4 минуты после старта, в 20:25, над городом должна была появиться «космическая медуза» — видимая следствие выхлопов реактивных газов. Однако в последний момент произошла автоматическая отмена запуска. Теперь его перенесли на 23 марта. Возможно, в этот день будет ясная погода для хорошего обзора. Отметим, что фотографировать данное событие приехал новосибирский фотограф Алексей Поляков, который и сообщил об исторической отмене полета.

Новосибирцев призвали не пугаться «космической медузы» в небе
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#Технологии#Новосибирск#Космос#Ракета#Небо#Эмилия Губарева#Байконур
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