Второй пошел. Димитровский мост начнут ремонтировать с 1 апреля — водители в шоке

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Новосибирская мэрия объявила о планах по ремонту Димитровского моста. Работы начнутся 1 апреля 2024 года и продлятся два года. Специалисты пришли к выводу, что состояние моста — предаварийное. Об этом сообщил замначальника департамента транспорта мэрии Сергей Эпов в ходе выездного совещания на Октябрьском мосту, пишет «Прецедент».
План ремонта Димитровского моста рассчитан на два года. В 2024 году будет отремонтирована ½ часть переправы, ведущая с левого берега на правый. На следующий год начнут работы в направлении с правого на левый берег. Директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев отметил, что Димитровский мост шире Октябрьского, поэтому заторов, как на Коммунальном мосту, не предвидится. Однако все равно горожанам придется потерпеть пробки.
Откладывать ремонт дальше невозможно, так как это может привести к чрезвычайной ситуации. Только Бугринский мост будет полностью доступен для проезда в течение восьми месяцев. Отметим, что Димитровский мост построили в 1978 году. Новость о ремонте переправы водители воспринимают в штыки, так как соседний мост также ремонтируют.
Напомним, что на Октябрьском мосту в Новосибирске решили ускорить ремонт и запретить проезд грузовиков. Эти меры предпринимают для увеличения пропускной способности моста, проезжая часть которого сужена из-за ремонта. На мосту образовываются километровые дородные заторы. Ранее мы составили топ самых худших мест, где водители стоят в пробках.