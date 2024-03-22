Второй пошел. Димитровский мост начнут ремонтировать с 1 апреля — водители в шоке

План ремонта Димитровского моста рассчитан на два года. В 2024 году будет отремонтирована ½ часть переправы, ведущая с левого берега на правый. На следующий год начнут работы в направлении с правого на левый берег. Директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев отметил, что Димитровский мост шире Октябрьского, поэтому заторов, как на Коммунальном мосту, не предвидится. Однако все равно горожанам придется потерпеть пробки.