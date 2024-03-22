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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Ольга Бузова расплакалась перед Давой

«Я тебя очень ждала»: Ольга Бузова расплакалась перед Давой в Китае

22 марта 2024, 11:32
Фото: Телеканал ТНТ
Ольга Бузова расплакалась перед Давой

Новосибирский блогер Дава довел Ольгу Бузову до слез на съемках в Китае

В Китае продолжаются съемки реалити-шоу «Сокровища императора». Одним из участников является новосибирский блогер и музыкант Давид Манукян. Недавно он умудрился довести до слез ведущую проекта Ольгу Бузову.

Причиной стали напряженные испытания в очередной серии реалити-шоу. Ольга Бузова настолько переживала за своего бывшего, что испугалась неутешительного финала. Когда стало ясно, что Дава вместе с братом Арманом Давтяном продолжат борьбу, телеведущая расплакалась.

«Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала», — с чувством произнесла Ольга Бузова и покинула съемочную площадку.
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Несмотря на то, что Давид Манукян и Ольга Бузова давно расстались, они продолжают дружить. Сам Дава признался, что «у него что-то екнуло», когда он вновь увидел бывшую. «У нас была большая любовь, искры из глаз летели», — признался новосибирец.

Однако не все были в восторге от встречи двух сердец. В самом начале съемок Даве пришлось сдерживать эмоции, чтобы не накинуться на подругу Бузовой Марию Погребняк. Девушка заявила, что весь его успех появился «через Олю».

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