«Я тебя очень ждала»: Ольга Бузова расплакалась перед Давой в Китае

Несмотря на то, что Давид Манукян и Ольга Бузова давно расстались, они продолжают дружить. Сам Дава признался, что «у него что-то екнуло», когда он вновь увидел бывшую. «У нас была большая любовь, искры из глаз летели», — признался новосибирец.