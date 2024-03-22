«Я тебя очень ждала»: Ольга Бузова расплакалась перед Давой в Китае

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Причиной стали напряженные испытания в очередной серии реалити-шоу. Ольга Бузова настолько переживала за своего бывшего, что испугалась неутешительного финала. Когда стало ясно, что Дава вместе с братом Арманом Давтяном продолжат борьбу, телеведущая расплакалась.
«Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала», — с чувством произнесла Ольга Бузова и покинула съемочную площадку.
Несмотря на то, что Давид Манукян и Ольга Бузова давно расстались, они продолжают дружить. Сам Дава признался, что «у него что-то екнуло», когда он вновь увидел бывшую. «У нас была большая любовь, искры из глаз летели», — признался новосибирец.
Однако не все были в восторге от встречи двух сердец. В самом начале съемок Даве пришлось сдерживать эмоции, чтобы не накинуться на подругу Бузовой Марию Погребняк. Девушка заявила, что весь его успех появился «через Олю».