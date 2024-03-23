Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 82

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба. По словам очевидцев, стрелки были одеты в камуфляжную форму. Их было пять. Они безжалостно открыли огонь по зрителям и подожгли здание.