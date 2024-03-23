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Погибли люди

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 82

23 марта 2024, 05:52
Фото: 1MI
Погибли люди
Теракт в «Крокусе» унес жизни 82 россиян, в том числе троих несовершеннолетних.

Количество жертв теракта в зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске увеличилось. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба. По словам очевидцев, стрелки были одеты в камуфляжную форму. Их было пять. Они безжалостно открыли огонь по зрителям и подожгли здание.

Согласно предварительным данным, пострадали 145 человек. Террористы были хорошо подготовлены. Они, вероятно, скрылись на белом автомобиле «Рено», который сейчас остановили в Брянской области.

Власти Москвы и других регионов, включая Новосибирскую область, начали отменять массовые собрания в ближайшие дни.

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Теракт в Крокус Сити Холл: что известно о кровавой бойне в Москве
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