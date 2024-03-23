Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 82

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Количество жертв теракта в зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске увеличилось. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба. По словам очевидцев, стрелки были одеты в камуфляжную форму. Их было пять. Они безжалостно открыли огонь по зрителям и подожгли здание.
Согласно предварительным данным, пострадали 145 человек. Террористы были хорошо подготовлены. Они, вероятно, скрылись на белом автомобиле «Рено», который сейчас остановили в Брянской области.
Власти Москвы и других регионов, включая Новосибирскую область, начали отменять массовые собрания в ближайшие дни.