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Задержаны предполагаемые террористы

ФСБ: задержаны подозреваемые в теракте в Crocus City Hall

23 марта 2024, 08:52
Фото: 1MI
Задержаны предполагаемые террористы

ФСБ сообщила о задержании террористов, устроивших бойню в Crocus City Hall

Вечером 22 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. По последним данным, на концерте группы «Пикник» погидли 93 человека, свыше 100 зрителей пострадали. На данный момент задержаны лица, причастные к трагедии.

С самых первых минут президенту России Владимиру Путину докладывали об инциденте в Crocus City Hall. Главы всех силовых ведомств в оперативном режиме сообщали информацию о расследовании террористического акта и принимаемых мерах. Недавно стало известно о задержании предполагаемых преступников.

«Директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании одиннадцати человек. В их числе, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На данный момент идет работа по выявлению всех пособников террористов.

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Одновременно с этим в Следственном комитете пока воздерживаются от подробностей по судьбе предполагаемых террористов. «Это преждевременная информация», — заявила официальный представитель силового ведомства Светлана Петренко.

По последним данным, число жертв трагедии увеличилось до 93 человек, трое из них — дети. Пострадало свыше 140 зрителей.

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