ФСБ: задержаны подозреваемые в теракте в Crocus City Hall

С самых первых минут президенту России Владимиру Путину докладывали об инциденте в Crocus City Hall. Главы всех силовых ведомств в оперативном режиме сообщали информацию о расследовании террористического акта и принимаемых мерах. Недавно стало известно о задержании предполагаемых преступников.