ФСБ: задержаны подозреваемые в теракте в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
С самых первых минут президенту России Владимиру Путину докладывали об инциденте в Crocus City Hall. Главы всех силовых ведомств в оперативном режиме сообщали информацию о расследовании террористического акта и принимаемых мерах. Недавно стало известно о задержании предполагаемых преступников.
«Директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании одиннадцати человек. В их числе, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
На данный момент идет работа по выявлению всех пособников террористов.
Одновременно с этим в Следственном комитете пока воздерживаются от подробностей по судьбе предполагаемых террористов. «Это преждевременная информация», — заявила официальный представитель силового ведомства Светлана Петренко.
По последним данным, число жертв трагедии увеличилось до 93 человек, трое из них — дети. Пострадало свыше 140 зрителей.