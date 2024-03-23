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Матч отменен

Матч-закрытие сезона КХЛ на «Сибирь-Арене» отменили из-за теракта в Москве

23 марта 2024, 04:59
Фото: atas.info
Матч отменен

Матч-закрытие сезона КХЛ на «Сибирь-Арене» отменили в Новосибирске

Матч-закрытие сезона КХЛ на «Сибирь-Арене» в Новосибирске был отменен из-за теракта в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл».

Матч-завершение сезона КХЛ, который должен был состояться на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, был отменен из-за теракта, произошедшего в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Москве.

«Выставочный матч ХК „Сибирь“ и ХК „Сибсельмаш“ сегодня отменен в связи с террористическими событиями в подмосковном ТЦ „Крокус Сити Холл“, — говорится в сообщении хоккейного клуба.

Напомним, что по указанию губернатора Андрея Травникова в Новосибирской области отменили все массовые развлекательные мероприятия.

По предварительным данным Следственного комитета, в результате теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», погибли более 60 человек.

Ранее Минздрав Подмосковья опубликовал список со 145 пострадавшими, включая семеро детей. В ведомстве пояснили, что из этих госпитализированных девять находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство пострадавших имеют огнестрельные ранения, переломы, ожоги и отравления продуктами горения.

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