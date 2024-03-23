Матч-закрытие сезона КХЛ на «Сибирь-Арене» отменили из-за теракта в Москве

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Матч-завершение сезона КХЛ, который должен был состояться на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, был отменен из-за теракта, произошедшего в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Москве.
«Выставочный матч ХК „Сибирь“ и ХК „Сибсельмаш“ сегодня отменен в связи с террористическими событиями в подмосковном ТЦ „Крокус Сити Холл“, — говорится в сообщении хоккейного клуба.
Напомним, что по указанию губернатора Андрея Травникова в Новосибирской области отменили все массовые развлекательные мероприятия.
По предварительным данным Следственного комитета, в результате теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», погибли более 60 человек.
Ранее Минздрав Подмосковья опубликовал список со 145 пострадавшими, включая семеро детей. В ведомстве пояснили, что из этих госпитализированных девять находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство пострадавших имеют огнестрельные ранения, переломы, ожоги и отравления продуктами горения.