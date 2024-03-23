Матч-закрытие сезона КХЛ на «Сибирь-Арене» отменили из-за теракта в Москве

Ранее Минздрав Подмосковья опубликовал список со 145 пострадавшими, включая семеро детей. В ведомстве пояснили, что из этих госпитализированных девять находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство пострадавших имеют огнестрельные ранения, переломы, ожоги и отравления продуктами горения.