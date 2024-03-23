Нечеловеческая жестокость: новосибирский губернатор высказался о теракте в Москве

В сообщении Андрея Травникова говорится о нечеловеческой жестокости, которая проявилась в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл». Он выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал сил и терпения им всем, а пострадавшим — скорейшего выздоровления.