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Все мероприятия в регионе отменены

Нечеловеческая жестокость: новосибирский губернатор высказался о теракте в Москве

23 марта 2024, 02:53
Фото: Телеграм-канал SHOT
Все мероприятия в регионе отменены

Новосибирский губернатор высказался о теракте в Crocus City Hall

В связи с терактом в Crocus City Hall, губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным погибших. В регионе отменили все массовые мероприятия.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал свое мнение о страшном происшествии, которое случилось в Crocus City Hall под Москвой. Глава региона выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате теракта. Всего известно о 60 погибших и более 100 пострадавших.

В сообщении Андрея Травникова говорится о нечеловеческой жестокости, которая проявилась в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл». Он выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал сил и терпения им всем, а пострадавшим — скорейшего выздоровления.

Губернатор также объявил об отмене всех развлекательных и крупных массовых мероприятий в Новосибирской области в ближайшие выходные. Дополнительные меры безопасности также принимаются в регионе.

К примеру, представления Гии Эрадзе и Росгосцирка «Королевский цирк», которые должны были проходить в конце марта в Новосибирске, были отменены и перенесены на середину апреля.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Андрей Травников#Теракт#Эмилия Губарева#Соболезнования
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