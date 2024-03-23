Нечеловеческая жестокость: новосибирский губернатор высказался о теракте в Москве

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал свое мнение о страшном происшествии, которое случилось в Crocus City Hall под Москвой. Глава региона выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате теракта. Всего известно о 60 погибших и более 100 пострадавших.
В сообщении Андрея Травникова говорится о нечеловеческой жестокости, которая проявилась в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл». Он выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал сил и терпения им всем, а пострадавшим — скорейшего выздоровления.
Губернатор также объявил об отмене всех развлекательных и крупных массовых мероприятий в Новосибирской области в ближайшие выходные. Дополнительные меры безопасности также принимаются в регионе.
К примеру, представления Гии Эрадзе и Росгосцирка «Королевский цирк», которые должны были проходить в конце марта в Новосибирске, были отменены и перенесены на середину апреля.