НОВАТ представил «Чиполлино» вопреки трагедии в Crocus City Hall

Однако в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета по неизвестным причинам решили не отменять один из запланированных показов спектакля «Чиполлино». Он прошел в полдень, несмотря на недовольство зрителей и фактически объявленный в России траур по жертвам террористического акта.