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В театре решили отменить остальные спектакли

НОВАТ представил «Чиполлино» вопреки трагедии в Crocus City Hall

23 марта 2024, 10:07
Фото: НОВАТ
В театре решили отменить остальные спектакли

НОВАТ представил зрителям спектакль после теракта в Crocus City Hall

22 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. В результате действий преступников погибли 115 человек, свыше 140 пострадали. В связи с трагедией в НСО отменили все массовые мероприятия.

В Новосибирске перенесли на апрель все запланированные спектакли на подмостках «Красного факела», «Глобуса», Театра Афанасьева и «Старого дома». Отменен выставочный матч хоккейных клубов «Сибирь» и «Сибсельмаш», не будет мероприятий в Новосибирской филармонии. От перфомансов отказались практически все площадки муниципалитета.

Однако в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета по неизвестным причинам решили не отменять один из запланированных показов спектакля «Чиполлино». Он прошел в полдень, несмотря на недовольство зрителей и фактически объявленный в России траур по жертвам террористического акта.

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Как сообщает Сибкрай.ru, администрация учреждения планирует перенести остальные спектакли.

«Лебединое озеро» мы перенесем. И другие спектакли», — рассказали в НОВАТ.

На данный момент на официальном сайте театра появилось сообщение, что спектакли «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта» и «Сказка о рыбаке и рыбке» все же отменены. Зрителям вернут деньги за билеты.

Напомним, что группа «Пикник», на концерте которой произошел теракт, на данный момент фактически прервала турне. Музыканты искренне переживают за судьбу зрителей и отслеживают всю информацию о трагедии.

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