НОВАТ представил «Чиполлино» вопреки трагедии в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Новосибирске перенесли на апрель все запланированные спектакли на подмостках «Красного факела», «Глобуса», Театра Афанасьева и «Старого дома». Отменен выставочный матч хоккейных клубов «Сибирь» и «Сибсельмаш», не будет мероприятий в Новосибирской филармонии. От перфомансов отказались практически все площадки муниципалитета.
Однако в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета по неизвестным причинам решили не отменять один из запланированных показов спектакля «Чиполлино». Он прошел в полдень, несмотря на недовольство зрителей и фактически объявленный в России траур по жертвам террористического акта.
Как сообщает Сибкрай.ru, администрация учреждения планирует перенести остальные спектакли.
«Лебединое озеро» мы перенесем. И другие спектакли», — рассказали в НОВАТ.
На данный момент на официальном сайте театра появилось сообщение, что спектакли «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта» и «Сказка о рыбаке и рыбке» все же отменены. Зрителям вернут деньги за билеты.
Напомним, что группа «Пикник», на концерте которой произошел теракт, на данный момент фактически прервала турне. Музыканты искренне переживают за судьбу зрителей и отслеживают всю информацию о трагедии.