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Новосибирские спортсмены чудом не погибли в Crocus City Hall

Новосибирские танцоры чудом не погибли при теракте в Crocus City Hall

23 марта 2024, 12:11
Фото: Reuters
Новосибирские спортсмены чудом не погибли в Crocus City Hall

В Crocus City Hall были спортсмены из Новосибирской области

22 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. По последним данным, жертвами бойни на концерте группы «Пикник» стали 115 зрителей. Тогда в здании находились спортсмены из Новосибирской области.

В пятницу в Crocus City Hall проходил третий день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту. Одним из участников была команда Новосибирской области по спортивно-бальным танцам. За несколько минут до трагедии там выступила часть танцоров — 50 человек.

«Все танцоры сейчас в полной безопасности. Другая часть спортсменов, которые должны были выступить сегодня и завтра, не полетят в Москву», — рассказали Ngs.ru в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

Сейчас большинство спортсменов вернулись домой, остальные прибудут в воскресенье. Со всеми участниками поддерживается постоянная связь.

В результате теракта в Crocus City Hall погибло 115 зрителей, из них трое — дети. Свыше 140 человек пострадали в результате обстрела и пожара.

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