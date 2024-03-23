Новосибирские танцоры чудом не погибли при теракте в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В пятницу в Crocus City Hall проходил третий день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту. Одним из участников была команда Новосибирской области по спортивно-бальным танцам. За несколько минут до трагедии там выступила часть танцоров — 50 человек.
«Все танцоры сейчас в полной безопасности. Другая часть спортсменов, которые должны были выступить сегодня и завтра, не полетят в Москву», — рассказали Ngs.ru в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.
Сейчас большинство спортсменов вернулись домой, остальные прибудут в воскресенье. Со всеми участниками поддерживается постоянная связь.
В результате теракта в Crocus City Hall погибло 115 зрителей, из них трое — дети. Свыше 140 человек пострадали в результате обстрела и пожара.