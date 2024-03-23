Новосибирские вузы отменили занятия из-за теракта в московском Крокус Сити Холл

23 марта 2024 года в Новосибирском государственном техническом университете было принято решение отменить очные занятия из-за теракта, который произошел в подмосковном «Крокусе». Об этом сообщили в паблике «Новости кафедры ППиМЭ НГТУ (НЭТИ)» в социальной сети «ВКонтакте». В связи с этим было предложено организовать занятия в дистанционном формате. Преподавателям было указано сдать ключи и покинуть помещения университета.