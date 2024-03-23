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Вуз отменил занятия

Новосибирские вузы отменили занятия из-за теракта в московском Крокус Сити Холл

23 марта 2024, 03:43
Фото: atas.info
Вуз отменил занятия
В связи с терактом в Москве, очные занятия отменены в новосибирских вузах. Решение принято из-за теракта

23 марта 2024 года в Новосибирском государственном техническом университете было принято решение отменить очные занятия из-за теракта, который произошел в подмосковном «Крокусе». Об этом сообщили в паблике «Новости кафедры ППиМЭ НГТУ (НЭТИ)» в социальной сети «ВКонтакте». В связи с этим было предложено организовать занятия в дистанционном формате. Преподавателям было указано сдать ключи и покинуть помещения университета.

Также было отменено кафедральное заседание межфакультетской студенческой научно-технической конференции «Дни науки-2024». Однако, заслушивание докладов будет проведено на следующей неделе в дистанционном формате. День открытых дверей в НГУ, который должен был состояться 24 марта, также был отложен на неопределенный срок. О новой дате проведения мероприятия будут сообщать позже.

Кроме того, в НГУ также отменили день открытых дверей после теракта в «Крокус Сити Холле». Мероприятие, запланированное на воскресенье, перенесли на неопределённый срок. В канале университета также появился пост с соболезнованиями родным и близким погибших.

Напомним, что теракт произошел в пятницу вечером в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные лица открыли стрельбу из автоматического оружия, в результате чего произошел взрыв и пожар в здании. Согласно предварительным данным ФСБ, в результате инцидента погибли 60 человек, а более 100 получили ранения. В настоящий момент спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Массовые мероприятия отменили в Новосибирске после теракта в Crocus City Hall
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