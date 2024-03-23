Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» вошли террористы. Они безжалостно открыли огонь по зрителям и подожгли здание. По данным 112, погибло 82 человека, еще 145 пострадали. Террористы были хорошо подготовлены. Они скрылись на белом автомобиле «Рено», который сейчас остановили в Брянской области. Двоих подозреваемых задержали, другие сбежали.
Как выяснил Atas.info, новосибирец, он же муж нашей сотрудницы, работал как корреспондент от телеканала РЕН ТВ. Он делал съемку событий после теракта. Сибиряк стоял вдали от остальных журналистов, чем и привлек внимание силовиков.
К нему подошли несколько полицейских, взяли под руки и повели в автозак. Его задержали на три часа и отпустили только после выяснения личности. Момент задержания был снят на видео. По недостоверной информации, корреспондента назвали возможным террористом. Видео разлетелось по всему Интернету на тысячи просмотров. Люди начали проклинать героя ролика и оскорблять его семью. Близкие сибиряка были шокированы, когда увидели на кадрах своего родственника.
«Вся страна узнала, что мой муж „террорист"", — комментирует ситуацию наша сотрудница.
Теперь СМИ, на которое работает наш коллега, готовит иски ко всем, кто распространял недостоверную информацию и опорочил честь сотрудника.