Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»

К нему подошли несколько полицейских, взяли под руки и повели в автозак. Его задержали на три часа и отпустили только после выяснения личности. Момент задержания был снят на видео. По недостоверной информации, корреспондента назвали возможным террористом. Видео разлетелось по всему Интернету на тысячи просмотров. Люди начали проклинать героя ролика и оскорблять его семью. Близкие сибиряка были шокированы, когда увидели на кадрах своего родственника.