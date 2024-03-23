atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Видео разлетелось по всему Интернету

Новосибирца по ошибке задержали по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024, 06:20
Фото: соцсети
Видео разлетелось по всему Интернету
Новосибирец был на месте событий после теракта в «Крокус Сити Холле». Его задержали силовики и допрашивали несколько часов.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» вошли террористы. Они безжалостно открыли огонь по зрителям и подожгли здание. По данным 112, погибло 82 человека, еще 145 пострадали. Террористы были хорошо подготовлены. Они скрылись на белом автомобиле «Рено», который сейчас остановили в Брянской области. Двоих подозреваемых задержали, другие сбежали.

Как выяснил Atas.info, новосибирец, он же муж нашей сотрудницы, работал как корреспондент от телеканала РЕН ТВ. Он делал съемку событий после теракта. Сибиряк стоял вдали от остальных журналистов, чем и привлек внимание силовиков.

К нему подошли несколько полицейских, взяли под руки и повели в автозак. Его задержали на три часа и отпустили только после выяснения личности. Момент задержания был снят на видео. По недостоверной информации, корреспондента назвали возможным террористом. Видео разлетелось по всему Интернету на тысячи просмотров. Люди начали проклинать героя ролика и оскорблять его семью. Близкие сибиряка были шокированы, когда увидели на кадрах своего родственника.

«Вся страна узнала, что мой муж „террорист"", — комментирует ситуацию наша сотрудница.

Теперь СМИ, на которое работает наш коллега, готовит иски ко всем, кто распространял недостоверную информацию и опорочил честь сотрудника.

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 82
Узнать подробнее
Читайте также:
Теракт в Крокус Сити Холл: что известно о кровавой бойне в МосквеНечеловеческая жестокость: новосибирский губернатор высказался о теракте в МосквеМассовые мероприятия отменили в Новосибирске после теракта в Crocus City Hall
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Теракт#Эмилия Губарева#Теракт в «Крокус Сити Холле»
Подпишитесь
Теракт в Крокус Сити Холл: что известно о кровавой бойне в Москве
Сегодня, 02:46
«Состояние неудовлетворительное»: крячковская школа на Якушева разваливается
Вчера, 05:56
Панфёров призвал «гопника» Кологривого мыть полы в баре, где он устроил дебош
Вчера, 08:20
Новое руководство ХК «Сибирь»: кто будет отвечать за клуб
Вчера, 07:53
Бурые медведи Леха и Валя вышли из спячки в Новосибирском зоопарке
Вчера, 07:56
Прогноз погоды в Новосибирске до конца марта-2024 озвучили синоптики
Вчера, 05:25
"