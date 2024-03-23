Новосибирцам предложили почтить память погибших в Crocus City Hall

Новосибирцы несут цветы в память о жертвах в Crocus City Hall

22 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. По последним данным, в результате преступной акции на концерте группы «Пикник» погибли 115 зрителей, свыше 140 получили ранения. Жертв сейчас вспоминают по всей России.