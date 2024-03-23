Новосибирцам предложили почтить память погибших в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В траурных мероприятиях участвует и Новосибирская область. Жителям предлагают возлагать цветы в память о жертвах бойни в Подмосковье.
Одним из участников акции стала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. Она возложила цветы у православной часовни Святителя и Чудотворца Николая.
«Мы все скорбим, так как произошла трагедия. Погибли неповинные люди. Сейчас важно оказать поддержку пострадавшим и их семьям. Сибиряки и вся страна вместе с ними. Помоги нам, Господи!», — написала Галина Гриднева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Галина Гриднева выразила уверенность в том, что преступники будут наказаны.
В результате теракта 22 марта на концертной площадке Crocus City Hall погибли 115 зрителей, трое из них — дети. Из-за стрельбы и пожара пострадало свыше 140 человек.