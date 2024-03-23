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Новосибирцам предлагают почтить память погибших

Новосибирцам предложили почтить память погибших в Crocus City Hall

23 марта 2024, 10:58
Фото: ВК / Официальная страница Галины Гридневой
Новосибирцам предлагают почтить память погибших

Новосибирцы несут цветы в память о жертвах в Crocus City Hall

22 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. По последним данным, в результате преступной акции на концерте группы «Пикник» погибли 115 зрителей, свыше 140 получили ранения. Жертв сейчас вспоминают по всей России.

В траурных мероприятиях участвует и Новосибирская область. Жителям предлагают возлагать цветы в память о жертвах бойни в Подмосковье.

Одним из участников акции стала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. Она возложила цветы у православной часовни Святителя и Чудотворца Николая.

«Мы все скорбим, так как произошла трагедия. Погибли неповинные люди. Сейчас важно оказать поддержку пострадавшим и их семьям. Сибиряки и вся страна вместе с ними. Помоги нам, Господи!», — написала Галина Гриднева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Галина Гриднева выразила уверенность в том, что преступники будут наказаны.

В результате теракта 22 марта на концертной площадке Crocus City Hall погибли 115 зрителей, трое из них — дети. Из-за стрельбы и пожара пострадало свыше 140 человек.

Траурные билборды появились в Новосибирске после теракта в «Крокус Сити Холле»
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