«Обоженные, но живые»: очевидцы теракта рассказали о бойне в Crocus City Hall

Очевидец теракта в Crocus City Hall рассказал подробности трагедии

Вечером 21 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. Неизвестные ворвались в зал и принялись расстреливать зрителей, пришедших на группу Пикник. Пострадало свыше 100 человек, многие до сих пор не могут прийти в себя от шока.