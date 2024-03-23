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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В результате теракта пострадало свыше 100 зрителей, 82 человека погибли

«Обоженные, но живые»: очевидцы теракта рассказали о бойне в Crocus City Hall

23 марта 2024, 07:21
Фото: Reuters
В результате теракта пострадало свыше 100 зрителей, 82 человека погибли

Очевидец теракта в Crocus City Hall рассказал подробности трагедии

Вечером 21 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. Неизвестные ворвались в зал и принялись расстреливать зрителей, пришедших на группу Пикник. Пострадало свыше 100 человек, многие до сих пор не могут прийти в себя от шока.

Знакомые корреспондента Atas.Info в момент теракта находились в зрительном зале и ждали выступления коллектива Эдмунда Шклярского. Когда началась стрельба, они чудом смогли найти укромное место.

«Стали стрелять, послышались хлопки, люди закричали. Паника, никто ничего не может понять. Мы сразу же отошли от толпы и буквально побежали подальше от танцпола», — рассказала подробности жуткого инцидента Екатерина.

Спустя какое-то время в концертном зале начался пожар, огонь начал распространяться по площадке. Очевидцы получили ожоги рук, пламя едва не опалило лицо. «Огонь едва волосы не поджег, но смогли пламя сбить. Обожглись, в дыму, чуть не задохнулись. Но зато мы живы», — отметила Екатерина.

По предварительным данным, в результате теракта пострадали 145 человек. Трагедия унесла жизни 82 зрителей, из них трое погибших — дети.

Минздрав опубликовал список пострадавших в Crocus CIty Hall
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