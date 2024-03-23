«Обоженные, но живые»: очевидцы теракта рассказали о бойне в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Знакомые корреспондента Atas.Info в момент теракта находились в зрительном зале и ждали выступления коллектива Эдмунда Шклярского. Когда началась стрельба, они чудом смогли найти укромное место.
«Стали стрелять, послышались хлопки, люди закричали. Паника, никто ничего не может понять. Мы сразу же отошли от толпы и буквально побежали подальше от танцпола», — рассказала подробности жуткого инцидента Екатерина.
Спустя какое-то время в концертном зале начался пожар, огонь начал распространяться по площадке. Очевидцы получили ожоги рук, пламя едва не опалило лицо. «Огонь едва волосы не поджег, но смогли пламя сбить. Обожглись, в дыму, чуть не задохнулись. Но зато мы живы», — отметила Екатерина.
По предварительным данным, в результате теракта пострадали 145 человек. Трагедия унесла жизни 82 зрителей, из них трое погибших — дети.