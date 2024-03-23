Подростки засунули головой в унитаз ребенка в школе под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В туалете учебного заведения города Искитима старшеклассники посмеялись над пятиклассником, опустив его голову в унитаз. Они записали это издевательство на видео и опубликовали в интернете.
На кадрах можно увидеть, как мальчик плачет и просит, чтобы его отпустили, а подростки только смеются. Видео с издевательствами быстро разлетелось по социальным сетям и вызвало возмущение у пользователей:
— Зверье малолетнее. Ещё и на камеру снимали, чтоб поржать. И ведь когда их прижмут, родители будут делать круглые глаза и говорить, что их ангелочки такого и вовсе сделать не могли.
— Сердце кровью обливается….Какие жестокие твари! Бедный мальчик.
После этого случая Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту буллинга в школе. Прокуратура также оценит действия администрации школы. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.