Посетителей ТЦ «Апельсин» эвакуировали в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Посетителей ТЦ «Апельсин» эвакуировали. Он находится рядом с вокзалом «Новосибирск-Главный». Как сообщили находящейся на месте событий горожанке, эвакуация проводится по техническим причинам. Об этом сообщается в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».
Отметим, что на железнодорожных станциях и вокзалах усилили меры безопасности. Также ограничения введены в аэропорту Толмачево.
Напомним, вечером 22 марта перед представлением группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба. Стрелки безжалостно открыли огонь по зрителям и подожгли здание. Число погибших достигло 82 человек, а пострадавших — 145. Террористы скрылись на белом автомобиле «Рено», который в данный момент остановили в Брянской области. Двоих подозреваемых задержали.
Во всех регионах, включая Новосибирскую область, уже приняли решение отменить массовые мероприятия в ближайшие дни.