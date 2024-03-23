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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Людей вывели на улицу

Посетителей ТЦ «Апельсин» эвакуировали в Новосибирске

23 марта 2024, 07:43
Фото: ВК/Инцидент Новосибирск
Людей вывели на улицу
Днем 23 марта в Новосибирске провели эвакуацию торгового центра «Апельсин», о чем сообщают очевидцы.

Посетителей ТЦ «Апельсин» эвакуировали. Он находится рядом с вокзалом «Новосибирск-Главный». Как сообщили находящейся на месте событий горожанке, эвакуация проводится по техническим причинам. Об этом сообщается в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

Отметим, что на железнодорожных станциях и вокзалах усилили меры безопасности. Также ограничения введены в аэропорту Толмачево.

Напомним, вечером 22 марта перед представлением группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба. Стрелки безжалостно открыли огонь по зрителям и подожгли здание. Число погибших достигло 82 человек, а пострадавших — 145. Террористы скрылись на белом автомобиле «Рено», который в данный момент остановили в Брянской области. Двоих подозреваемых задержали.

Во всех регионах, включая Новосибирскую область, уже приняли решение отменить массовые мероприятия в ближайшие дни.

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