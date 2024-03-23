Посетителей ТЦ «Апельсин» эвакуировали в Новосибирске

Напомним, вечером 22 марта перед представлением группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба. Стрелки безжалостно открыли огонь по зрителям и подожгли здание. Число погибших достигло 82 человек, а пострадавших — 145. Террористы скрылись на белом автомобиле «Рено», который в данный момент остановили в Брянской области. Двоих подозреваемых задержали.