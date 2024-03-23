atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Психологи успокаивают людей

Новосибирские психологи помогают в работе на едином телефоне доверия

23 марта 2024, 05:27
Фото: 1MI
Психологи успокаивают людей
В Новосибирске начала работать служба экстренной психологической помощи после теракта в Москве. Все нуждающиеся могут поговорить с психологами.

Психологи из Новосибирского городского психологического центра «Родник» в настоящее время предоставляют помощь всем нуждающимся через телефоны доверия, сообщает мэрия. Эксперты отмечают, что люди испытывают сильный стресс и шок из-за теракта, произошедшего в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Евгения Сиянская, руководитель кризисной службы муниципального центра «Родник», сформулировала несколько важных рекомендаций для жителей Новосибирска:

  • Проведите небольшую физическую гимнастику, чтобы успокоиться и собраться мыслями.
  • Умойтесь холодной водой несколько раз. Это может помочь вам почувствовать облегчение.
  • Сократите или прекратите полностью чтение пугающих новостей: не ищите информацию, не просматривайте фотографии с места происшествия.
  • Займитесь своими делами, по возможности. Если у вас есть планы, обязательно их выполните: убирайтесь, готовьте, прогуливайтесь.

Если вам требуется помощь, то для этого доступны телефоны доверия: 8-800-333-44-34 и 8-800-775-17-17.

Напомним, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в Красногорске вечером 22 марта. В это время там начинался концерт группы «Пикник». Известно о 60 погибших и 145 пострадавших.

Теракт в Крокус Сити Холл: что известно о кровавой бойне в Москве
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские вузы отменили занятия из-за теракта в московском Крокус Сити ХоллМассовые мероприятия отменили в Новосибирске после теракта в Crocus City HallНечеловеческая жестокость: новосибирский губернатор высказался о теракте в Москве
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Теракт#Эмилия Губарева#Стресс#Теракт в «Крокус Сити Холле»
Подпишитесь
Теракт в Крокус Сити Холл: что известно о кровавой бойне в Москве
Сегодня, 02:46
«Состояние неудовлетворительное»: крячковская школа на Якушева разваливается
Вчера, 05:56
Панфёров призвал «гопника» Кологривого мыть полы в баре, где он устроил дебош
Вчера, 08:20
Новое руководство ХК «Сибирь»: кто будет отвечать за клуб
Вчера, 07:53
Бурые медведи Леха и Валя вышли из спячки в Новосибирском зоопарке
Вчера, 07:56
Прогноз погоды в Новосибирске до конца марта-2024 озвучили синоптики
Вчера, 05:25
"