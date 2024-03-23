Новосибирские психологи помогают в работе на едином телефоне доверия

Психологи из Новосибирского городского психологического центра «Родник» в настоящее время предоставляют помощь всем нуждающимся через телефоны доверия, сообщает мэрия. Эксперты отмечают, что люди испытывают сильный стресс и шок из-за теракта, произошедшего в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.