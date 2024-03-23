Новосибирские психологи помогают в работе на едином телефоне доверия

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Психологи из Новосибирского городского психологического центра «Родник» в настоящее время предоставляют помощь всем нуждающимся через телефоны доверия, сообщает мэрия. Эксперты отмечают, что люди испытывают сильный стресс и шок из-за теракта, произошедшего в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
Евгения Сиянская, руководитель кризисной службы муниципального центра «Родник», сформулировала несколько важных рекомендаций для жителей Новосибирска:
Если вам требуется помощь, то для этого доступны телефоны доверия: 8-800-333-44-34 и 8-800-775-17-17.
Напомним, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в Красногорске вечером 22 марта. В это время там начинался концерт группы «Пикник». Известно о 60 погибших и 145 пострадавших.