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Published Сегодня, 07:50

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Updated Сегодня, 07:58

Музыканты следят за судьбой зрителей

«Сейчас не до концертов»: группа «Пикник» отреагировала на теракт в Crocus City Hall

23 марта 2024, 07:50
Фото: Екатерина Шейко / Официальная страница группы «Пикник» «ВКонтакте»
Музыканты следят за судьбой зрителей

Музыканты «Пикника» следят за судьбой зрителей после теракта в Crocus City Hall

22 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. Неизвестные открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник». Пострадали свыше 100 зрителей, 82 человека погибли.

Сразу же после происшествия пошли слухи о том, что музыканты рок-коллектива погибли или пострадали. Однако спустя несколько часов артисты опровергли эту информацию.

«Сегодня в Крокус Сити Холле произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. Мы следим за новостями в ожидании официальной информации. Музыканты и менеджмент группы живы и находятся в безопасности», — такое сообщение появилось в социальных сетях коллектива Эдмунда Шклярского.
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Информацию подтвердил и концертный директор коллектива Юрий Чернышевский. По его словам, музыканты очень переживают за зрителей и собирают информацию по крупицам. «Мы следим за новостями, выясняем судьбу зрителей. Концерты [запланированные в рамках тура]? Сейчас вообще не до них», — рассказал Юрий Чернышевский MSK1.ru.

По последним данным, в результате теракта в Красногорске пострадали 145 зрителей. В результате стрельбы и ее последствий погибли 82 человека, из них трое являются несовершеннолетними.

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 82
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