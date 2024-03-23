«Сейчас не до концертов»: группа «Пикник» отреагировала на теракт в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Сразу же после происшествия пошли слухи о том, что музыканты рок-коллектива погибли или пострадали. Однако спустя несколько часов артисты опровергли эту информацию.
«Сегодня в Крокус Сити Холле произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. Мы следим за новостями в ожидании официальной информации. Музыканты и менеджмент группы живы и находятся в безопасности», — такое сообщение появилось в социальных сетях коллектива Эдмунда Шклярского.
Информацию подтвердил и концертный директор коллектива Юрий Чернышевский. По его словам, музыканты очень переживают за зрителей и собирают информацию по крупицам. «Мы следим за новостями, выясняем судьбу зрителей. Концерты [запланированные в рамках тура]? Сейчас вообще не до них», — рассказал Юрий Чернышевский MSK1.ru.
По последним данным, в результате теракта в Красногорске пострадали 145 зрителей. В результате стрельбы и ее последствий погибли 82 человека, из них трое являются несовершеннолетними.