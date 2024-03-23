«Сейчас не до концертов»: группа «Пикник» отреагировала на теракт в Crocus City Hall

Информацию подтвердил и концертный директор коллектива Юрий Чернышевский. По его словам, музыканты очень переживают за зрителей и собирают информацию по крупицам. «Мы следим за новостями, выясняем судьбу зрителей. Концерты [запланированные в рамках тура]? Сейчас вообще не до них», — рассказал Юрий Чернышевский MSK1.ru.