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Спектакли отменены

Театры Новосибирска отменили спектакли из-за теракта под Москвой

23 марта 2024, 04:37
Фото: atas.info
Спектакли отменены
Театральные представления отменили в Новосибирске из-за теракта в московском Crocus City Hall. Организаторы выразили соболезнования родным погибших и пострадавших

В Новосибирске отменили театральные представления, которые должны были проходить в марте. Организаторы перенесли их на апрель из-за теракта, который произошел в Crocus City Hall. Министерство культуры России отменило все культурно-массовые мероприятия на ближайшие дни.

Также из-за произошедшего теракта был отменен футбольный матч между командами «Велес» и «Новосибирск». Новая дата спортивного события будет объявлена позже. Футбольный клуб также выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.

Напомним, вечером 22 марта в Crocus City Hall неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Пострадали более ста человек, а 60 погибли. В СК России сообщили, что количество жертв может увеличиться.

Кроме того, в Новосибирске был отменен выставочный матч хоккейных клубов «Сибирь» и «Сибсельмаш», а также концерты в Новосибирской филармонии.

Новосибирские вузы отменили занятия из-за теракта в московском Крокус Сити Холл
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