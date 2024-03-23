Театры Новосибирска отменили спектакли из-за теракта под Москвой

Напомним, вечером 22 марта в Crocus City Hall неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Пострадали более ста человек, а 60 погибли. В СК России сообщили, что количество жертв может увеличиться.