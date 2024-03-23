Театры Новосибирска отменили спектакли из-за теракта под Москвой

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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В Новосибирске отменили театральные представления, которые должны были проходить в марте. Организаторы перенесли их на апрель из-за теракта, который произошел в Crocus City Hall. Министерство культуры России отменило все культурно-массовые мероприятия на ближайшие дни.
Также из-за произошедшего теракта был отменен футбольный матч между командами «Велес» и «Новосибирск». Новая дата спортивного события будет объявлена позже. Футбольный клуб также выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.
Напомним, вечером 22 марта в Crocus City Hall неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Пострадали более ста человек, а 60 погибли. В СК России сообщили, что количество жертв может увеличиться.
Кроме того, в Новосибирске был отменен выставочный матч хоккейных клубов «Сибирь» и «Сибсельмаш», а также концерты в Новосибирской филармонии.