Теракт в Крокус Сити Холл: что известно о кровавой бойне в Москве

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Вечером 22 марта несколько боевиков в камуфляже ворвались в концертный зал, где проходил концерт группы «Пикник». Они безжалостно расстреливали зрителей и подожгли здание.
По предварительным данным, более 60 человек погибло, а около 145 получили ранения. Террористы были хорошо подготовлены и приехали, вероятно, на автомобиле белом «Рено». Их преступление вызвало панику и ужас среди посетителей, которые пытались спастись любыми возможными способами.
Пожар в здании усложнил ситуацию, а террористы удалось скрыться с места происшествия. Следствие возбудило уголовное дело, а спасатели и правоохранительные органы продолжают поиски преступников.
На месте происшествия активно работают следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета РФ в сотрудничестве с оперативными подразделениями МВД и ФСБ. Сейчас проводится осмотр тел погибших, изъятие физических доказательств, таких как оружие и боеприпасы, а также анализ записей видеонаблюдения.
На официальном сайте Минздрава Московской области разместили списки пострадавших с указанием степени тяжести их состояния, полученные от больниц. Всего в нем 147 строк, но некоторые данные повторяются. О некоторых поступивших в больницы почти нет информации.
Власти Москвы и других регионов, включая Новосибирскую новость, начали отменять массовые мероприятия. Минкультуры сообщило об отмене мероприятий в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни по всей стране.