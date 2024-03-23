Теракт в Крокус Сити Холл: что известно о кровавой бойне в Москве

По предварительным данным, более 60 человек погибло, а около 145 получили ранения. Террористы были хорошо подготовлены и приехали, вероятно, на автомобиле белом «Рено». Их преступление вызвало панику и ужас среди посетителей, которые пытались спастись любыми возможными способами.