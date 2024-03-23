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Несколько десятков пострадавших

Теракт в Крокус Сити Холл: что известно о кровавой бойне в Москве

23 марта 2024, 02:46
Фото: Reuters
Несколько десятков пострадавших
В Крокус Сити Холле произошел самый страшный теракт в истории современности, где террористы расстреливали беззащитных зрителей и после подожгли здание, в результате чего погибло более 60 человек. Еще более сотни — пострадали.

Вечером 22 марта несколько боевиков в камуфляже ворвались в концертный зал, где проходил концерт группы «Пикник». Они безжалостно расстреливали зрителей и подожгли здание.

По предварительным данным, более 60 человек погибло, а около 145 получили ранения. Террористы были хорошо подготовлены и приехали, вероятно, на автомобиле белом «Рено». Их преступление вызвало панику и ужас среди посетителей, которые пытались спастись любыми возможными способами.

Пожар в здании усложнил ситуацию, а террористы удалось скрыться с места происшествия. Следствие возбудило уголовное дело, а спасатели и правоохранительные органы продолжают поиски преступников.

На месте происшествия активно работают следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета РФ в сотрудничестве с оперативными подразделениями МВД и ФСБ. Сейчас проводится осмотр тел погибших, изъятие физических доказательств, таких как оружие и боеприпасы, а также анализ записей видеонаблюдения.

На официальном сайте Минздрава Московской области разместили списки пострадавших с указанием степени тяжести их состояния, полученные от больниц. Всего в нем 147 строк, но некоторые данные повторяются. О некоторых поступивших в больницы почти нет информации.

Власти Москвы и других регионов, включая Новосибирскую новость, начали отменять массовые мероприятия. Минкультуры сообщило об отмене мероприятий в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни по всей стране.

Теракт в московском Крокусе — последние данные о пострадавших и людях
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Москва#Стрельба#Теракт#Эмилия Губарева
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