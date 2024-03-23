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Новосибирск скорбит

Траурные билборды появились в Новосибирске после теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024, 08:17
Фото: соцсети
Новосибирск скорбит
В Новосибирске после теракта в «Крокус Сити Холле» появились траурные билборды, где люди выражают соболезнования жертвам.

В результате нападения группы террористов в торговом центре погибло 82 человека, более 100 получили ранения.

Теракт произошел 22 марта, когда тысячи людей пришли на концерт группы «Пикник». Их расстреляли люди в военной форме. После расправы над беззащитными, в здании начался пожар. Огонь охватил почти 13 тысяч кв. метров.

Россияне выражают свое соболезнование жителям Красногорска. По всей стране отменены развлекательные и спортивные мероприятия. Утром 23 марта в Новосибирске появились траурные рекламные щиты. Как сообщают наши читатели, такие билборды есть в каждом районе города.

Фото: соцсети
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