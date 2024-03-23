Траурные билборды появились в Новосибирске после теракта в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В результате нападения группы террористов в торговом центре погибло 82 человека, более 100 получили ранения.
Теракт произошел 22 марта, когда тысячи людей пришли на концерт группы «Пикник». Их расстреляли люди в военной форме. После расправы над беззащитными, в здании начался пожар. Огонь охватил почти 13 тысяч кв. метров.
Россияне выражают свое соболезнование жителям Красногорска. По всей стране отменены развлекательные и спортивные мероприятия. Утром 23 марта в Новосибирске появились траурные рекламные щиты. Как сообщают наши читатели, такие билборды есть в каждом районе города.