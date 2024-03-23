В новосибирских храмах молятся по погибшим в теракте в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В храмах Новосибирска люди молятся за тех, кто погиб при теракте в Crocus City Hall. Митрополит Никодим выразил глубокую скорбь по поводу страшной новости о том, что люди погибли в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Он соболезнует родным и близким погибших.
В храмах Новосибирской епархии будут проведены специальные богослужения в память о погибших.
Напомним, что вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу перед началом концерта группы «Пикник» в комплексе «Крокус Сити Холл» под Москвой. Больше 80 человек погибли в результате этого теракта. В числе подозреваемых уроженцы Таджикистана: Насридинов М. (37 лет), Исмонов Р. (51 год), Сафолзода Ш. (21 год), Назаров Р. (29 лет). Двоих подозреваемых поймали на границе в Брянской области.