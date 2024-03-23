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Всего погибло 82 человека

В новосибирских храмах молятся по погибшим в теракте в Crocus City Hall

23 марта 2024, 06:46
Фото: atas.info
Всего погибло 82 человека
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выразил соболезнования в связи с терактом в Crocus City Hall и объявил о проведении богослужений в храмах региона.

В храмах Новосибирска люди молятся за тех, кто погиб при теракте в Crocus City Hall. Митрополит Никодим выразил глубокую скорбь по поводу страшной новости о том, что люди погибли в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Он соболезнует родным и близким погибших.

В храмах Новосибирской епархии будут проведены специальные богослужения в память о погибших.

Напомним, что вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу перед началом концерта группы «Пикник» в комплексе «Крокус Сити Холл» под Москвой. Больше 80 человек погибли в результате этого теракта. В числе подозреваемых уроженцы Таджикистана: Насридинов М. (37 лет), Исмонов Р. (51 год), Сафолзода Ш. (21 год), Назаров Р. (29 лет). Двоих подозреваемых поймали на границе в Брянской области.

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 82
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