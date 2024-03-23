В новосибирских храмах молятся по погибшим в теракте в Crocus City Hall

В храмах Новосибирска люди молятся за тех, кто погиб при теракте в Crocus City Hall. Митрополит Никодим выразил глубокую скорбь по поводу страшной новости о том, что люди погибли в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Он соболезнует родным и близким погибших.