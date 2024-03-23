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Новосибирские ТРЦ работают в штатном режиме

В новосибирских ТРЦ отказались усилить охрану после теракта в Crocus City Hall

23 марта 2024, 11:45
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новосибирские ТРЦ работают в штатном режиме

ТРЦ Новосибирска работают в штатном режиме после теракта в Crocus City Hall

22 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. В результате преступной акции на выступлении группы «Пикник» погибли 115 человек, свыше 140 зрителей пострадали. Однако в новосибирских ТРЦ пока не думают усиливать охрану.

Несмотря на произошедшую трагедию, торгово-развлекательные центры Новосибирска работают в штатном режиме. В частности, посещать ТРЦ «Галерея» возможно без каких-либо проблем.

«Информацией не располагаем. Если ограничения будут, расскажем на сайте и в соцсетях», — рассказали Сиб.фм в администрации ТРЦ.

Отсутствуют и ограничения в ТРЦ «Аура». Он продолжит работу в штатном режиме с 10.00 до 22.00.

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В новосибирской полиции заявили, что пока не планируется никаких экстренных акций и усиления работы сотрудников в связи с терактом 22 марта.

«Меры безопасности обеспечиваются по стандартам выходного дня: наряды приближены к местам массового скопления людей», — рассказали «КП-Новосибирск» в ГУ МВД по Новосибирской области.

При этом сегодня в Новосибирске произошла эвакуация ТЦ «Апельсин». Это не было связано с террористическим актом.

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