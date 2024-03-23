В новосибирских ТРЦ отказались усилить охрану после теракта в Crocus City Hall

ТРЦ Новосибирска работают в штатном режиме после теракта в Crocus City Hall

22 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. В результате преступной акции на выступлении группы «Пикник» погибли 115 человек, свыше 140 зрителей пострадали. Однако в новосибирских ТРЦ пока не думают усиливать охрану.