В новосибирских ТРЦ отказались усилить охрану после теракта в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Несмотря на произошедшую трагедию, торгово-развлекательные центры Новосибирска работают в штатном режиме. В частности, посещать ТРЦ «Галерея» возможно без каких-либо проблем.
«Информацией не располагаем. Если ограничения будут, расскажем на сайте и в соцсетях», — рассказали Сиб.фм в администрации ТРЦ.
Отсутствуют и ограничения в ТРЦ «Аура». Он продолжит работу в штатном режиме с 10.00 до 22.00.
В новосибирской полиции заявили, что пока не планируется никаких экстренных акций и усиления работы сотрудников в связи с терактом 22 марта.
«Меры безопасности обеспечиваются по стандартам выходного дня: наряды приближены к местам массового скопления людей», — рассказали «КП-Новосибирск» в ГУ МВД по Новосибирской области.
При этом сегодня в Новосибирске произошла эвакуация ТЦ «Апельсин». Это не было связано с террористическим актом.