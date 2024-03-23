Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске

От себя добавим, что здесь не все так однозначно. Еще в 2023 году был издан приказ № 139 за подписью заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который регламентирует передачу части объектов бывшего военного городка № 17 из федеральной собственности в региональную. Однако Андрей Травников под различными предлогами отказался от оформления этого соглашения. Подробности этой спорной истории читайте в нашем специальном материале.