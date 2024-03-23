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Исторические здания из красного кирпича находятся в плачевном состоянии

Вице-спикер Панферов обвинил Минобороны в уничтожении военного городка в Новосибирске

23 марта 2024, 08:16
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Исторические здания из красного кирпича находятся в плачевном состоянии

Экс-комбат «Веги» Панферов просит Путина защитить новосибирский военный городок

Попытки Минобороны через суд снять с исторического комплеса зданий статус объектов культурного наследия продиктованы желанием передать землю застройщикам, счтает Андрей Панферов. Он просит вмешаться в ситуацию президента России Владимира Путина

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, основатель элитного добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов написал письмо президенту России Владимиру Путину (копия имеется в распоряжении редакции), в котором обвиняет высокопоставленных чиновников Минобороны в попытках уничтожить исторический комплекс бывшего военного городка № 17, расположенный в Октябрьском районе Новосибирска. По словам Панферова, позиция, которое заняло военное ведомство, подав судебный иск с требованием снять с десятков задний статус объектов культурного наследия, вызывает у него «огромное изумление, граничащее с оцепенением».

«Невооруженным взглядом видно, что это действие преследует единственную цель — тотальный снос уникальных дореволюционных зданий Военного городка (единственного в России, сохранившегося практически полностью и сохранившего первоначальную планировку). Очевидно, что после планируемого чинами Минобороны сноса военно-исторического наследия России, освободившаяся от памяти о доблести наших предков земля будет продана определенным застройщикам под высотное строительство», — пишет Андрей Панферов.
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Вице-спикер напоминает, что еще в 2021 году между губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и министром обороны Сергеем Шойгу была достигнута предварительная договоренность о передаче земельного и имущественного комплекса в собственность региона. Однако, считает политик, подчиненные Шойгу сознательно саботируют доведение этой процедуры до логического конца.

От себя добавим, что здесь не все так однозначно. Еще в 2023 году был издан приказ № 139 за подписью заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который регламентирует передачу части объектов бывшего военного городка № 17 из федеральной собственности в региональную. Однако Андрей Травников под различными предлогами отказался от оформления этого соглашения. Подробности этой спорной истории читайте в нашем специальном материале.

А вот то, что Минобороны, которое по закону должно поддерживать здания-памятники, находящиеся в его собственности, не делает ничего для сохранения исторического наследия — факт непреложный.

«Объекты культурного наследия находятся в заброшенном состоянии, не охраняются, варварски разграблены и в настоящее время находятся под угрозой разрушения. Возникает вопрос — не делается ли это умышленно? А может, по мнению некоторых военных чиновников, такое состояние поможет им оспорить историческую ценность ансамбля новосибирского военного городка?», — задается вопросом Панферов.

Вице-спикер Заксобрания просит президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию, чтобы помочь сохранить и восстановить военно-исторический комплекс. Андрей Панферов считает, что на его базе можно было бы создать масштабный Музей военной истории Сибири имени прославленного летчика Александра Покрышкина.

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Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века — казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.

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#Новосибирск#Артем Шершнев#Минобороны#Архитектура#Военный городок#Памятник#Объект культурного наследия
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