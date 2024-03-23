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Владимир Путин обратился к гражданам России

Владимир Путин объявил 24 марта днем траура из-за трагедии в Crocus City Hall

23 марта 2024, 13:30
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин обратился к гражданам России
22 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. В результате преступной акции на выступлении группы «Пикник» погибло 115 человек, свыше 140 зрителей пострадали из-за стрельбы и пожара. В связи с трагедией к россиянам обратился президент Владимир Путин.

Глава государства назвал произошедшее в Красногорске «кровавым, бесчеловечным и варварским террористическим актом», из-за которого погибло множество мирных зрителей — в том числе, дети и подростки. Президент выразил благодарность медикам, пожарным. Спасателям и простым людям, которые спасали пострадавших и помогали им покинуть место происшествия и, при необходимости, доставить в больницу.

Всем пострадавшим и их семьям будет оказана помощь. Особое внимание окажут и родственникам погибших.

«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура», — заявил Владимир Путин во время обращения.
Владимир Путин обратился к гражданам России
Видео: kremlin.ru

Во избежание дальнейших терактов и провокаций во всех российских регионах вводятся дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.

«Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — подчеркнул президент.

В результате теракта на концертной площадке Crocus City Hall поггибло 115 зрителей. 140 человек пострадали.

ФСБ: задержаны подозреваемые в теракте в Crocus City Hall
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