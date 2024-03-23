Владимир Путин объявил 24 марта днем траура из-за трагедии в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Глава государства назвал произошедшее в Красногорске «кровавым, бесчеловечным и варварским террористическим актом», из-за которого погибло множество мирных зрителей — в том числе, дети и подростки. Президент выразил благодарность медикам, пожарным. Спасателям и простым людям, которые спасали пострадавших и помогали им покинуть место происшествия и, при необходимости, доставить в больницу.
Всем пострадавшим и их семьям будет оказана помощь. Особое внимание окажут и родственникам погибших.
«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура», — заявил Владимир Путин во время обращения.
Во избежание дальнейших терактов и провокаций во всех российских регионах вводятся дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.
«Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — подчеркнул президент.
В результате теракта на концертной площадке Crocus City Hall поггибло 115 зрителей. 140 человек пострадали.