Владимир Путин объявил 24 марта днем траура из-за трагедии в Crocus City Hall

Глава государства назвал произошедшее в Красногорске «кровавым, бесчеловечным и варварским террористическим актом», из-за которого погибло множество мирных зрителей — в том числе, дети и подростки. Президент выразил благодарность медикам, пожарным. Спасателям и простым людям, которые спасали пострадавших и помогали им покинуть место происшествия и, при необходимости, доставить в больницу.