Как помочь пострадавшим в Крокус Сити Холле: инструкция для Новосибирска

Новосибирцев призывают стать донорами крови и ее компонентов. Горожан ждут в Новосибирском клиническом центре крови, он расположен в Ленинском районе по адресу ул. Серафимовича, 2/1. Все детали можно уточнить по телефону 353-79-60.