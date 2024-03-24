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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Деньги собирают через различные благотворительные фонды

Как помочь пострадавшим в Крокус Сити Холле: инструкция для Новосибирска

24 марта 2024, 10:32
Фото: atas.info
Деньги собирают через различные благотворительные фонды

Как можно помочь пострадавшим от теракта в Крокус Сити Холле

По всей стране развернут сбор гуманитарной помощи и денежных средств для пострадавших от рук террористов в подмосковном концертном комплексе

Новосибирцев призывают стать донорами крови и ее компонентов. Горожан ждут в Новосибирском клиническом центре крови, он расположен в Ленинском районе по адресу ул. Серафимовича, 2/1. Все детали можно уточнить по телефону 353-79-60.

Сбербанк вместе с «Российским Красным крестом» открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и близким погибших. Реквизиты для перевода можно посмотреть здесь.

Общественное движение «Мы вместе» так же открыло сбор денег для помощи пострадавшим и родственникам жертв теракта. Оставить пожертвование можно на сайте Мывместе.рф.

«Единая Россия» проводит сбор средств и направит их в помощь пострадавшим в теракте, а также родственникам погибших в Крокус Сити Холл. Средства собираются через благотворительный фонд «Добромир».

Кроме того, в Новосибирске работает пункт психологической помощи. Он расположен в открытом психологическом пространстве «Шоколад» по адресу: ул. Никитина, 15, двери открыты до 21.00.

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