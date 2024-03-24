Как помочь пострадавшим в Крокус Сити Холле: инструкция для Новосибирска

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Новосибирцев призывают стать донорами крови и ее компонентов. Горожан ждут в Новосибирском клиническом центре крови, он расположен в Ленинском районе по адресу ул. Серафимовича, 2/1. Все детали можно уточнить по телефону 353-79-60.
Сбербанк вместе с «Российским Красным крестом» открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и близким погибших. Реквизиты для перевода можно посмотреть здесь.
Общественное движение «Мы вместе» так же открыло сбор денег для помощи пострадавшим и родственникам жертв теракта. Оставить пожертвование можно на сайте Мывместе.рф.
«Единая Россия» проводит сбор средств и направит их в помощь пострадавшим в теракте, а также родственникам погибших в Крокус Сити Холл. Средства собираются через благотворительный фонд «Добромир».
Кроме того, в Новосибирске работает пункт психологической помощи. Он расположен в открытом психологическом пространстве «Шоколад» по адресу: ул. Никитина, 15, двери открыты до 21.00.