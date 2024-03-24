Концерт в память о погибших в Крокус Сити Холле перенесли в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Организаторы одиннадцатого Транссибирского Арт-Фестиваля объявили о том, что запланированный на воскресенье, 24 марта, концерт памяти погибших во время теракта в подмосковном Крокус Сити Холле перенесен на понедельник.
«В связи с объявленным трауром, концерт „Отчалившая Русь“ с участием Ильдара Абдразакова и Мзии Бахтуридзе перенесен с 24 марта на 25 марта, начало в 19:00. Запланированный на 25 марта концерт „Вадим Репин и друзья“ переносится на 27 марта в 19:00», — говорится в сообщении оргкомитета фестиваля.
Ранее предполагалось, что выступление пройдет вечером 24 марта в Государственном концертном зале имени А. М. Каца. Часть средств, вырученных от продажи билетов, предполагалось перевести в фонд помощи пострадавшим.