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Published Сегодня, 03:27

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Концерт планировали провети 24 марта в филармоническом зале им. Каца

Концерт в память о погибших в Крокус Сити Холле перенесли в Новосибирске

24 марта 2024, 03:27
Фото: atas.info
Концерт планировали провети 24 марта в филармоническом зале им. Каца

В Новосибирске перенесли дату концерта в память пострадавших от теракта в Москве

Траурный концерт предполагалось провести в рамках Транссибирского арт-фестиваля. Из-за объявленного национального траура выступление артистов перенесли на другую дату

Организаторы одиннадцатого Транссибирского Арт-Фестиваля объявили о том, что запланированный на воскресенье, 24 марта, концерт памяти погибших во время теракта в подмосковном Крокус Сити Холле перенесен на понедельник.

«В связи с объявленным трауром, концерт „Отчалившая Русь“ с участием Ильдара Абдразакова и Мзии Бахтуридзе перенесен с 24 марта на 25 марта, начало в 19:00. Запланированный на 25 марта концерт „Вадим Репин и друзья“ переносится на 27 марта в 19:00», — говорится в сообщении оргкомитета фестиваля.

Ранее предполагалось, что выступление пройдет вечером 24 марта в Государственном концертном зале имени А. М. Каца. Часть средств, вырученных от продажи билетов, предполагалось перевести в фонд помощи пострадавшим.

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