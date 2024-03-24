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В России 24 марта объвлен национальный траур

Новосибирская школьница посмеялась над терактом в Крокус Сити Холле

24 марта 2024, 02:53
Фото: atas.info
В России 24 марта объвлен национальный траур
Видео с песней, где подросток поет песню, высмеивающую трагические события, появилось в одном из местных телеграм-каналов

Небольшой фрагмент видео с девушкой-подростком, поющей песню, которую можно расценить, как издевательство над жертвами теракта в Подмосковье, разместил телеграм-канал «Новосибирский паблик». Каким образом редакторы канала получили этот клип, неизвестно. Не упомянуто ни имя девушки, ни учебное заведение, где она может учиться. И вряд ли девушка или ее родители давали согласие на публикацию этого ролика.

Под постом — шквал комментариев, многие из которых нецензурные. Их авторы оскорбляют девочку, некоторые угрожают расправой.

Ранее мы рассказывали о том, что в воскресенье, 24 марта, в Новосибирске в знак траура по погибшим в результате теракта в Крокус Сити Холле приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

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