Новосибирская школьница посмеялась над терактом в Крокус Сити Холле

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:57
Updated Сегодня, 02:57
Небольшой фрагмент видео с девушкой-подростком, поющей песню, которую можно расценить, как издевательство над жертвами теракта в Подмосковье, разместил телеграм-канал «Новосибирский паблик». Каким образом редакторы канала получили этот клип, неизвестно. Не упомянуто ни имя девушки, ни учебное заведение, где она может учиться. И вряд ли девушка или ее родители давали согласие на публикацию этого ролика.
Под постом — шквал комментариев, многие из которых нецензурные. Их авторы оскорбляют девочку, некоторые угрожают расправой.
Ранее мы рассказывали о том, что в воскресенье, 24 марта, в Новосибирске в знак траура по погибшим в результате теракта в Крокус Сити Холле приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.