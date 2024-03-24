Новосибирская школьница посмеялась над терактом в Крокус Сити Холле

Небольшой фрагмент видео с девушкой-подростком, поющей песню, которую можно расценить, как издевательство над жертвами теракта в Подмосковье, разместил телеграм-канал «Новосибирский паблик». Каким образом редакторы канала получили этот клип, неизвестно. Не упомянуто ни имя девушки, ни учебное заведение, где она может учиться. И вряд ли девушка или ее родители давали согласие на публикацию этого ролика.