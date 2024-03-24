Олег Газманов отложил концерт в Новосибирске из-за теракта в Москве

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
Концерт Олега Газманова, намеченный на 27 марта, отменен в связи с трагическими событиями в подмосковном Крокус Сити Холле. Певец выложил видеообращение к поклонникам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Вступления отменены в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. О новых датах концертов пока неизвестно. «Мы обязательно встретимся. Подробная информация будет на моём сайте и у организаторов», — сообщил музыкант.
Ранее мы рассказывали о том, что организаторы Транссибирского фестиваля перенесли концерт в память о погибших во время теракта в Крокус Сити Холле, запланированный на воскресенье, 24 марта