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Газманов отменил выступления в Новосибирске, Кемерове и Барнауле

Олег Газманов отложил концерт в Новосибирске из-за теракта в Москве

24 марта 2024, 03:44
Фото: 1MI
Газманов отменил выступления в Новосибирске, Кемерове и Барнауле

В Новосибирске отменили концерт Газманова из-за трагедии в Крокус Сити Холле

О переносе концертов Сибири певец объявил в социальных сетях. О новой дате выступлений пока ничего не известно

Концерт Олега Газманова, намеченный на 27 марта, отменен в связи с трагическими событиями в подмосковном Крокус Сити Холле. Певец выложил видеообращение к поклонникам на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вступления отменены в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. О новых датах концертов пока неизвестно. «Мы обязательно встретимся. Подробная информация будет на моём сайте и у организаторов», — сообщил музыкант.

Ранее мы рассказывали о том, что организаторы Транссибирского фестиваля перенесли концерт в память о погибших во время теракта в Крокус Сити Холле, запланированный на воскресенье, 24 марта

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