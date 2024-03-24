Посмеявшаяся над терактом в Москве новосибирская школьница принесла извинения

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
После скандала с публикацией в новосибирском телеграм-канале фрагмента видео, на котором девушка-подросток напевает песенку с оскорбительными для пострадавших в теракте в Крокус Сити Холле словами, появилось еще одно видео. На нем героиня первого ролика извиняется за свое поведение, называя произошедшее «самым ужаснейшим поступком в своей жизни».
«Я не знала, что это был именно теракт, я думала, это просто пожар и пошутила над этим. Я не знала, сколько там пострадавших. Я очень соболезную семьям погибших, я соболезную всей стране, и я тысячу раз молю прощения», — говорит девушка.
После публикации первого ролика на школьницу обрушился шквал гневных комментариев. Их авторы оскорбляют девочку, некоторые угрожают расправой.