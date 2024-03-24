Посмеявшаяся над терактом в Москве новосибирская школьница принесла извинения

После скандала с публикацией в новосибирском телеграм-канале фрагмента видео, на котором девушка-подросток напевает песенку с оскорбительными для пострадавших в теракте в Крокус Сити Холле словами, появилось еще одно видео. На нем героиня первого ролика извиняется за свое поведение, называя произошедшее «самым ужаснейшим поступком в своей жизни».