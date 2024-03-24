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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Скорбные билборды появились на улицах десятков российских городов

Посмеявшаяся над терактом в Москве новосибирская школьница принесла извинения

24 марта 2024, 05:21
Скорбные билборды появились на улицах десятков российских городов

Высмеивающая теракт в Крокус Сити Холле школьница из Новосибирска раскаялась

Видео с извинениями появилось в одном из новосибирских пабликов. Девушка говорит, что не знала о масштабе террористического акта и количестве погибших

После скандала с публикацией в новосибирском телеграм-канале фрагмента видео, на котором девушка-подросток напевает песенку с оскорбительными для пострадавших в теракте в Крокус Сити Холле словами, появилось еще одно видео. На нем героиня первого ролика извиняется за свое поведение, называя произошедшее «самым ужаснейшим поступком в своей жизни».

«Я не знала, что это был именно теракт, я думала, это просто пожар и пошутила над этим. Я не знала, сколько там пострадавших. Я очень соболезную семьям погибших, я соболезную всей стране, и я тысячу раз молю прощения», — говорит девушка.

После публикации первого ролика на школьницу обрушился шквал гневных комментариев. Их авторы оскорбляют девочку, некоторые угрожают расправой.

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