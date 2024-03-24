У одного из обвиняемых террористов была регистрация в Новосибирске

Далерджон Баротович Мирзоев — гражданин Таджикинстана. У него была временная прописка в Новосибирске сроком на 3 месяца, на момент совершения теракта она закончилась. У Мирзоева есть жена, сейчас она беремена. Так же он отец четверых несовершеннолетних детей.