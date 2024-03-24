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Обвинемому — 30 лет

У одного из обвиняемых террористов была регистрация в Новосибирске

24 марта 2024, 20:40
Фото: РИА Новости
Обвинемому — 30 лет
В Басманном районном суде города Москвы прошло заседание по избранию меры пресечения обвиняемым в теракте в «Крокус Сити Холле». В ходе заседания выяснилось, что у одного из фигурантов дела была временная регистрация в Новосибирске.

Далерджон Баротович Мирзоев — гражданин Таджикинстана. У него была временная прописка в Новосибирске сроком на 3 месяца, на момент совершения теракта она закончилась. У Мирзоева есть жена, сейчас она беремена. Так же он отец четверых несовершеннолетних детей.

В суде ему предоставили переводчика, так как Мирзоев не говорит по-русски.

Мирзоев отправится в СИЗО почти на 2 месяцаМирзоев отправится в СИЗО почти на 2 месяца
Мирзоев отправится в СИЗО почти на 2 месяца
Фото: Мосгорсуд

Далерджона Мирзоева обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Ему грозит пожизненное заклюение. Суд избрал меру пресечение в виде ареста до 22 мая. Он пробудет в СИЗО 1 месяц и 28 дней.

«Мирзоев в составе вооруженной организованной группы, участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях „Крокус Сити Холл“. После чего обвиняемые подожгли здание „Крокус Сити Холл“», — сообщили в суде.

Адвокат настаивал на том, чтобы оставить Мирзоева на свободе. Он сам полностью признал свою вину.

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