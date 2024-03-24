У одного из обвиняемых террористов была регистрация в Новосибирске

Posted Сегодня, 20:40
Published Сегодня, 20:40
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
Далерджон Баротович Мирзоев — гражданин Таджикинстана. У него была временная прописка в Новосибирске сроком на 3 месяца, на момент совершения теракта она закончилась. У Мирзоева есть жена, сейчас она беремена. Так же он отец четверых несовершеннолетних детей.
В суде ему предоставили переводчика, так как Мирзоев не говорит по-русски.
Далерджона Мирзоева обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Ему грозит пожизненное заклюение. Суд избрал меру пресечение в виде ареста до 22 мая. Он пробудет в СИЗО 1 месяц и 28 дней.
«Мирзоев в составе вооруженной организованной группы, участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях „Крокус Сити Холл“. После чего обвиняемые подожгли здание „Крокус Сити Холл“», — сообщили в суде.
Адвокат настаивал на том, чтобы оставить Мирзоева на свободе. Он сам полностью признал свою вину.