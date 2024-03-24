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Еще вчера никаких признаков усиления посетители ТРЦ на замечали

В день траура полиция дежурит в крупных ТРЦ Новосибирска

24 марта 2024, 10:01
Фото: atas.info
Еще вчера никаких признаков усиления посетители ТРЦ на замечали

В ТРЦ Новосибирска усилили меры безопасности после теракта в Москве

В торгово-развлекательных центрах дежурит полиция, проходят досмотры посетителей, часть входов в здания перекрыты

В крупных торгово-развлекательных комплексах Новосибирска в день траура, 24 марта, заметно усиление мер безопасности. В зданиях присутствуют полицейские патрули, выборочно проверяют посетителей и содержимое их сумок.

«Полиция стоит на входе, их, похоже, интересуют мужчины лет 30-40, в первую очередь, похожие на выходцев из стран СНГ. У них проверяют документы, но достаточно корректно. Еще просят показать содержимое больших сумок, тут уже вне зависимости от того, у кого они в руках. Но в целом какой-то гнетущей атмосферы не чувствуется, люди ходят по магазинам, подростки тусуются на фудкортах, все, как обычно», — рассказала Atas.Info сибирячка Олеся Демидова, побывавшая днем в ТРЦ «Мега».

Похожие меры предприняты и в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Но у посетительницы Александры Ивченко впечатления более негативные, чем у предыдущей собеседницы редакции.

«Мне охранники там всегда не нравились, смотрят, как на врага народа. А тут еще и полиция, лица у всех недобрые. При мне мужчину отвели в сторону и буквально всего обыскали, разве что одежду не заставили снимать. От меня потребовали показать, что в шоппере. При этом никаких „извините“ или „пожалуйста“, — возмущается Александра.

Так же приходят сообщения о том, что в ТРЦ «Аура» закрыли часть боковых входов и людей приглашают проходить через центральный вход, где дежурит полиция. Периодически это приводит к небольшому столпотворению.

В целом, по ощущениям собеседников Atas.Info, в день траура посетителей в ТРЦ Новосибирска ничуть не меньше, чем в обычный выходной день.

Воскресенье, 24 марта, объявлено днем национального траура. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. На текущий момент известно о 133 погибших, но эта цифра может измениться в большую сторону.

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