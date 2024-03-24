В Новосибирске будут восстанавливать памятник истории ТЭЦ-1

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Завершен электронный аукцион на право заключения договора на выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций здания Новосибирской ТЭЦ-1. Заказчиком выступает АО «СГК-Новосибирск». Как следует из протокола, размещенного на сайте госзакупок, в тендере приняли участие пять компаний. При начальной цене 4 968 000 рублей победителем признана организация, предложившая выполнить все работы за 954 тысячи рублей.
«Оценка технического состояния строительных конструкций и здания в целом необходима для определения возможности выполнения его реконструкции с последующим применением в качестве административного (производственного назначения: гараж, склад и др.)», — говорится в техническом задании.
Название компании-победителя не называется, договор на выполнение работ так же не опубликован. Обследование конструкций должно быть завершено не позднее 80 дней со дня подписания договора.
Памятник истории регионального значения ТЭЦ-1 в Новосибирске находится в неудовлетворительном, а местами в аварийном состоянии. Это следует из акта, составленного специалистами Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) по результатам обследования здания в сентябре 2023 года.
ТЭЦ-1 была первой крупной теплоэлектростанцией в городе. Она была введена в эксплуатацию в марте 1926 года и проработала до 1964 года. Затем была реконструирована под котельную.
Исторические корпуса ТЭЦ-1 находятся в собственности «Сибирской генерирующей компании», но собственник не в полной мере заботится о сохранении строений, как этого требует законодательство. Разговоры о том, как сохранить первую электростанцию Новосибирска идут не первый год, предлагались различные варианты возможного решения проблемы, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось.